نتایج بازبینی آثار جشنواره تئاتر مقاومت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد هیئت انتخاب این جشنواره متشکل از حمیدرضا افشار، علی پویان و هوشنگ هیهاوند آثار متقاضی حضور در جشنواره تئاتر مقاومت را مورد بازبینی قرار داد و در نهایت 9 اثر پذیرفته‌شده قطعی برای حضور در این جشنواره و شش اثر منوط به بازبینی مجدد را انتخاب کرد.



آثار پذیرفته‌شده قطعی عبارتند از "آذر" نوشته مهدی پوررضائیان به کارگردانی حسین فرخی از تهران، "خونه یادگار" نوشته و کارگردانی یونس صحرارو از قروه، "دو مینو" نویسندگی مشترک محمد شجاع و سیدعلی موسویان به کارگردانی سیدعلی موسویان از تهران و "روایت غیرخطی..." نوشته و کارگردانی حسین عبداللهی از فولادشهر.



همچنین "سایه روشن دریا" نوشته سیدعلی موسویان به کارگردانی مشترک حسین بلبل‌آبادی و روزبه اختری از تهران، "شو چراغنه" نوشته مژگان سلطانی به کارگردانی هادی وکیلی از تربت حیدریه، "گرای صفر درجه" نویسندگی مشترک محمد شجاعی و سعید پریسا به کارگردانی سعید اسفندیاری از تهران، "گلف" نوشته و کارگردانی نعمت زمان‌پور از مسجد سلیمان و "ما سه نفر" نوشته سیروس همتی به کارگردانی مسعود رحیم‌پور از تهران دیگر آثار پذیرفته شده قطعی برای حضور در جشنواره تئاتر مقاومت هستند.

آثار منوط به بازبینی مجدد عبارتند از "اشک و آتش " نوشته و کارگردانی سعید بهروزی از اهواز، "بچه آهوها گریه می‌کنند" نوشته فریبا خادمی به کارگردانی سیروس اسنقی از تهران، "پدر در خرداد خواب می‌دید" نوشته محمد میرعلی‌اکبری به کارگردانی وحید درویشی از بندرانزلی، "دو چشم لیلا" نوشته و کارگردانی علی وطن‌دوست از تهران، "مهتاب بی‌‌آیینه" نوشته و کارگردانی حمیدرضا میرزایی از گنبد کاووس و "یک جرعه خاک" نوشته امیرحسین زمزم به کارگردانی فرشاد منظوفی‌نیا از تهران.



این شش اثر تا 31 فروردین 88 مورد بازبینی قرار می‌گیرند. دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت ـ فتح خرمشهر خرداد 88 با میزبانی خوزستان برگزار می‌شود.