برگزیدگان سیزدهمین جشنواره کودک و نوجوان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای جوایز برگزیدگان سیزدهمین جشنواره کودک و نوجوان با حضور علی اکبر اشعری معاون فرهنگی رئیس جمهور، چینی فروشان مدیر عامل کانون پرورش فکری و نوجوانان و جمعی از نویسندگان و تصویرگران و شاعران کودک و نوجوان برگزار شد.



برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

داستان نوجوان(ترجمه): شهرام اقبال زاده ، زهرا احمدی ، چیستا یثربی و حسین بکایی داوران این بخش با تقدیر از مرحوم حسین الوند لوح زرین این جشنواره را به خاطر انتخاب مناسب و بیان شیوا به کتاب "پرنده بی آشیان" ترجمه شهلا انتظاریان از نشر چشمه اهدا کردند.

داستان کودک(ترجمه) : لوح زرین جشنواره به خاطر زبان شیرین و ارتباط نزدیک با مخاطب به مهران فرهاد زادگان به خاطر ترجمه کتاب بزرگترین گل دنیا اثر ژوزه ساراماگو اهدا شد. در این بخش دیپلم افتخار به مجید عمیق برای ترجمه کتاب "زیر آسمان بزرگ" نوشته "تری ور روسن" اهدا شد.

شعر نوجوان : شکوفه قاسم نیا، بابک نیک طلب ، جعفر ابراهیمی ، داوران این بخش لوح زرین این جشنواره را به خاطر تازگی موضوعات و نوآوری در شعر به افسانه شعبان نژاد اهدا کرد. همچنین در این بخش دیپلم افتخار جشنواره به خاطر موضوعات تازه و توجه به نیازهای نوجوانان امروز به آتوسا صالحی برای کتاب "دلم برای تو تنگ است" تعلق گرفت.

شعر کودک: لوح زیرین جشنواره به خاطر نگاه شاعرانه به ماه و بیان کودکانه کتاب به اسدالله شعبانی برای کتاب "ماه نو ، نگاه نو" تعلق گرفت.همچنین جایزه ویژه بخش شعر خردسال به دلیل تازگی موضوع و توجه به نوازش در ترانه ها به مصطفی رحماندوست شاعر کتاب ترانه های نواز اهدا شد.

داستان تالیفی نوجوان: حسین فتاحی، داود غفارزادگان ، علیرضا حافظی و محمدرضا بایرامی داوران این بخش لوح زیرین جشواره را به خاطر قالب تازه داستان نویسی به حمیدرضا شاه آبادی برای کتاب "لالایی برای دختر مرده" اهدا کردند. همچنین داوران دیپلم افتخار این بخش را به خاطر نشر شیوا و فصل بندی مناسب و کشش داستانی به کتاب علی اصغر عزتی پاک به خاطر کتاب "زود بر می گردیم" اهدا کردند.

داستان تالیفی کودک: دیپلم افتخار جشنواره به مسلم ناصری به خاطر مجموعه هفت جلدی "روباه زرنگ" اهدا شد.

داستان تالیفی خردسال: لوح تقدیر ویژه دبیر جشنواره به خاطر اهتمام و تلاش ارزنده در تالیف کتاب 365 قصه برای شب های سال به مژگان شیخی تعلق گرفت.

گرافیک و تصویرسازی: کوروش پارسانژاد، ابوالفضل همتی آهویی و کاظم طلایی ، تمامی کتابهایی را که به مرحله نهایی جشنواره رسیده بودند را شایسته دریافت جایزه خواندند.

پژمان رحیمی زاده به خاطر تصویرسازی کتاب راز از مجموعه مولانا ، سلطان و آهو از مجموعه مرز پرگهر و کتاب ماه پیشانی قصه ما، حسام الدین طباطبایی به خاطر تصویرسازی کتاب "پسران پشمال" از مجموعه مرکز پرگهر، مانلی منوچهری به خاطر تصویرسازی کتاب نقاشان چینی و رومی ، مرجان وفائیان و عطیه بزرگ سهرابی برای تصویر کتاب "روزی روزگاری" از مجموعه مولانا، شاپور حاتمی برای صفحه آرایی کتاب "پرنده گفت من شاعرم" و کتاب من هشتمین آن هفت نفرم، آزاده مدنی برای تصویر سازی کتاب "پیشی خانوم و بچه ها" ، سولماز جوشقانی برای تصویرگری کتاب "به ماه نگاه کن" و راشین خیریه برای کتاب "ماه تیتی کلاه تیتی" برگزیدگان بخش تصویرگری شدند.

ویژه انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره): ابراهیم حسن بیگی ، حمید گروگان و معصومه انصاریان داوران این بخش لوح زرین جشنواره را به خاطر ترسیم حضور نوجوانان در شکل گیری انقلاب و نثر شیوای کتاب به سنگ اندازان غار کبود نوشته داود غفارزادگان اهدا کردند. در این بخش دیپلم افتخار به خاطر طراحی قوی و غیر خطی و تعلیق های زنده و جذاب به علی اکبر والایی برای کتاب "ایستگاه" تعلق گرفت.

همچنین دیپلم افتخار به خاطر نشر محکم و جذاب و زبانی صیقل خورده و نو به جمشید خانیان برای کتاب "شب گربه های چشم سفید" تعلق گرفت.

دیپلم افتخار این بخش به خاطر فضای عاطفی و خانوادگی در روایت انقلاب به افسانه شعبان نژاد برای کتاب "بهار گم شده" تعلق گرفت.

در پایان ابراهیم حسن بیگی برای کتاب "ریشه های ماندگار" و جعفر ابراهیم شاهد به خاطر کتاب "شبهای بی فانوس" نیز شایسته دریافت دیپلم افتخار معرفی شدند اما به دلیل آنکه حسن بیگی یکی از داوران این بخش بوده و ابراهیمی دبیرجشنواره جایزه ای به آنان تعلق نگرفت.