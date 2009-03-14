خوش بینی براون و مرکل به نتایج اجلاس گروه 20

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آنجلا مرکل روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با گوردون براون در لندن اظهار داشت: من باید بگویم بسیار خوشبین هستم که ما به توافقی با آمریکا و چین و هند برای احیای اقتصاد جهانی خواهیم رسید.

وی افزود: ما باید درباره نتایج اجلاس گروه 20 خوشبین باشیم.

براون نیز به نوبه خود نسبت به موفقیت اجلاس گروه 20 در لندن ابراز اطمینان کرد.

نخست وزیر انگلیس با اشاره به حضور باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا در این اجلاس گفت: تغییرات مهمی در سیستم نظارت ایجاد خواهد شد.

دیدار مرکل و براون در شرایطی صورت گرفت که وزیران دارایی کشورهای گروه 20 در نشستی در جنوب لندن برای یافتن یک موضع مشترک در زمینه راههای احیای اقتصاد جهانی تشکیل جلسه داده اند.

نشست سران گروه 20 دوم آوریل در لندن برگزار می شود.