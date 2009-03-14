  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۳۰

خوش بینی براون و مرکل به نتایج اجلاس گروه 20

خوش بینی براون و مرکل به نتایج اجلاس گروه 20

صدراعظم آلمان و نخست وزیر انگلیس امروز درباره رسیدن به توافقاتی در اجلاس گروه 20 دبرای احیای اقتصاد جهانی ابراز خوش بینی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آنجلا مرکل روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با گوردون براون در لندن اظهار داشت: من باید بگویم بسیار خوشبین هستم که ما به توافقی با آمریکا و چین و هند برای احیای اقتصاد جهانی خواهیم رسید.

وی افزود: ما باید درباره نتایج اجلاس گروه 20 خوشبین باشیم.

براون نیز به نوبه خود نسبت به موفقیت اجلاس گروه 20 در لندن ابراز اطمینان کرد.

نخست وزیر انگلیس با اشاره به حضور باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا در این اجلاس گفت: تغییرات مهمی در سیستم نظارت ایجاد خواهد شد.

دیدار مرکل و براون در شرایطی صورت گرفت که وزیران دارایی کشورهای گروه 20 در نشستی در جنوب لندن برای یافتن یک موضع مشترک در زمینه راههای احیای اقتصاد جهانی تشکیل جلسه داده اند.

نشست سران گروه 20 دوم آوریل در لندن برگزار می شود.

کد مطلب 849283

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها