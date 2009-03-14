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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۴۰

اعتبارات فرهنگ و هنر مازندران هدفمند افزایش می یابد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: اعتبارات فرهنگ و هنر استان در سال آینده هدفمند افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر ساری، محمد اسماعیل امامزاده عصر شنبه در جلسه شورای اداری اداره ارشاد مازندران در رامسر از مدیران شهرستانی خواست از موسسات فرهنگی و هنری، انجمنها و کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برای مشارکت و واگذاری بخشی از وظایف اجرایی بهره گیرند.

وی ادامه داد: تمامی فعالیتهای فرهنگی و هنری بر اساس طرح و برنامه انجام خواهد گرفت و اعتبارات تنها به برنامه های مصوب اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل اداره ارشاد مازندران با اشاره به اینکه اگر برنامه مصوبی در زمان خود اجرا نشود اعتباراتش حذف خواهد شد، بیان داشت: در سال آینده تقویم اجرای برنامه های فرهنگی و هنری خواهیم داشت تا افکار عمومی همواره از رویدادهای فرهنگی و هنری استان مطلع باشند.

امامزاده سال 87 را برای عرصه فرهنگ و هنر سالی خوب و موفق دانست و افزود: رهاوردهای سفر دوم دولت در حوزه فرهنگ و هنر استان به مراتب بهتر از سفر نخست بوده است.

وی افزود: به رغم محدودیتهای اعتباری فعالیت های فرهنگی و هنری فراتر از انتظار صورت گرفت.

مدیرکل ارشاد مازندران بر ضرورت مخاطب شناسی در حوزه فرهنگ تاکید و اظهار داشت: برای افزایش معرفت شناسی جوانان نقش نهادهای فرهنگی و دانشگاهی بسیار اساسی و مهم است.

کد مطلب 849291

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