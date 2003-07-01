طرح غني سازي اوقات فراغت اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار هنري خبرگزاري مهر، اين مركز آموزشي كه وابسته به سازمان آموزش و پژوهش حوزه هنري است، براي مشاركت در طرح غني سازي اوقات فراغت كلاس هايي را در رشته هاي نقاشي، بازيگري، عكاسي، گرافيك، فيلمنامه نويسي، فيلمبرداري، نمايشنامه نويسي، روزنامه نگاري و داستان نويسي تشكيل داده است.

علاقمندان براي شركت در اين كلاس ها مي توانند به خانه آموزش هنر و ادبيات سوره واقع در هفت چنار، ابتداي خيابان حسام الدين، نبش نيكو مراجعه كنند.

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