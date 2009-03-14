اقدامات لازم برای کنترل قیمتها در آذربایجان غربی باید انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم حقجو عصر شنبه در جلسه کمسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: برای رفاه حال مردم در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی باید تمامی پیش بینی ها برای مواقع اضطراری و کنترل قیمت کالاهای پرمصرف در سطح استان انجام شود.

وی خواستار هماهنگی و تعامل بیشتر مسئولان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و بازرسی بازرگانی استان برای کنترل قیمت بازار در ایام پایانی سال برای کالاهای پرمصرف و ضروری مردم شد.

معاون برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی همچنین خواستار تزریق به موقع گوشت مرغ و قرمز برای عدم افزایش قیمت این کالاها در این ایام شد.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به تامین میوه و مرکبات مورد نیاز استان برای ایام نوروز گفت: از سهمیه دو هزار تنی پرتقال استان، یک هزار و 600 تن جذب شده و در 250 مرکز در سطح استان در حال عرضه است.

جعفر صادق اسکندری در ادامه با بیان اینکه 300 تن از سیب تولیدی خود استان نیز برای تنظیم بازار از سوی 250 مرکز در حال عرضه است، اظهار داشت: این میوه ها با قیمت اعلامی وزارت بازرگانی در حال عرضه هستند، همچنین علاوه بر این میوه ها، یک هزار تن برنج و 330 تن روغن نباتی نیز در سطح استان برای کنترل قیمت بازار تزریق شده است.

وی از برپایی 18 نمایشگاه فروش بهاره در سطح شهرهای استان خبر داد و خاطر نشان کرد: همچنین برای تنظیم قیمت گوشت مرغ در استان، سه هزار تن مرغ منجمد شده ذخیره سازی شده است و به تدریج در حال توزیع است به صورتی که اگر یک ماه تمامی مرغداریها تعطیل شوند مردم استان در خصوص گوشت مرغ مشکلی نخواهند داشت.