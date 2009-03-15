به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)هیئت پارلمانی اروپا روز گذشته به ریاست "کلر شورت" عضو پارلمان انگلیس با خالد مشعل دیدار کرد که در این دیدار مسائل مربوط به گفتگوی ملی فلسطینی در قاهره،بازسازی غزه و حل مشکل اسرا و شیوه تعامل اروپا با تحولات داخلی فلسطین و آینده روند به اصطلاح صلح در سایه تحولات صحنه فلسطین و بین المللی و به ویژه پس از انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی و تغییرات سیاسی در آمریکا بررسی شد.



شورت در پایان دیدار با مشعل در یک کنفرانس مطبوعاتی بر ضرورت گفتگو با تمام گروههای فلسطینی از جمله جنبش حماس برای دستیابی به صلح واقعی وعادلانه تاکید کرد.



وی خاطر نشان کرد این سفر برای تاکید بر ضرورت گفتگو با حماس انجام شد،زیرا حماس به صورت دموکراتیک از سوی ملت فلسطین انتخاب شده است و برقراری صلح و ثبات بدون گفتگو با تمام گروههای فلسطینی امکان ندارد.



"لینی جونز" دیگر نماینده پارلمان انگلیس هدف از این دیدار را تلاش برای گفتگوی تعداد بیشتری از نمایندگان اروپایی با حماس اعلام کرد.



"کریس اندرو" عضو پارلمان ایرلند در این هیئت اروپایی خاطر نشان کرد اسرائیل با تجاوزگری اخیر به غزه ثابت کرد قوانین بین المللی درباره اسرائیل اجرا نمی شود.



وی گفت : برای برقراری صلح باید با همه طرفها گفتگو کرد و گفتگو با حماس ادامه خواهد داشت،زیرا در صورت تاخیر در انجام این گفتگو،رنج و سختی ملت فلسطین افزایش خواهد یافت.