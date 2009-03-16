تمامی ابلاغیه های سفر دوم رئیس جمهور به مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، سید عیسی هاشمی حیدری روز یکشنبه در جلسه فوق العاده پیگیری مصوبات سفر دوم دولت به مازندران در استانداری افزود: 170 میلیاردریال اعتبار به ستادحوادث غیر مترقبه استان برای ساخت دیوار ساحلی وحفاظتی رودخانه های استان، کمک به تکمیل و ساخت آشیانه آتش نشانی شهرداریها، جمع آوری آبهای سطحی، کمک به پایدارسازی روستاهای در معرض خطر لرزش و اعتبارلازم برای آموزش و تجهیز تعدادی از اعتبارات مصوب سفر دوم دولت به مازندران است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین یک میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات مناطق محروم ریاست جمهوری برای اجرای پروژه های روستایی شامل راه، بهسازی، آبرسانی و ساماندهی معابرداخل روستاها اختصاص یافت.

هاشمی گفت: 500 میلیون تومان نیز برای احداث مجتمع فرهنگی و توانبخشی معلولین و جانبازان از تعهدات ابلاغ شده در ساری نیز تامین شده است.

وی با اشاره به خرید چهار دستگاه اتوبوس برای دانشگاه های استان از محل اعتبارت مصوبات دور اول گفت: ۳۱۵میلیون تومان اعتبار برای خرید سه دستگاه اتوبوس دیگر برای دانشگاههای دولتی در دور دوم سفر به تصویب رسید که این اعتبار نیز تحقق یافت.

هاشمی افزود: نهاد ریاست جمهوری مبلغ یک میلیارد تومان از محل سفر دوم دولت جهت تامین بخشی از هزینه ساخت ۵۲ سالن ورزشی را پرداخت کرده است.



هیئت دولت در سفر دوم خود به مازندران بیش از 200 مصوبه داشت.