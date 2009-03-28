دادخواهی خانواده متوفیان ناشی از آلودگی هوا از دادستان کل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تشدید آلودگی هوا به خصوص در اواخر سال‌ 87 در تهران و شهرهای پرجمعیت و همچنین صدمات جسمانی ناشی از این معضل باعث شده تا دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم اعلام کنند که خسارت دیدگان می توانند جهت مطالبه خسارت در مراجع قضائی طرح شکایت کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بازماندگان کسانی که بر اثر آلودگی هوا فوت کرده اند و این امر از سوی پزشکی قانون تایید شود می توانند مطالبه خسارت و دیه کنند.

حسین ذبحی تاکید کرد درصورتی که فوت فرد ازسوی پزشکی قانونی آلودگی هوا و یا مسمومیت براثر این امراعلام شود بازماندگان می توانند شکایت خود را مطرح و از دستگاههای مربوطه مطالبه خسارت کنند.

به دنبال انتشار این خبرنیز تعداد بیشماری از شهروندان جهت طرح شکایت به دادستانی کل کشور مراجعه کردند و خواستار بررسی علت فوت بستگان خود شده اند.

این در حالی است که مسئولان سازمان بازرسی کل کشور نیز در گفتگو با مهر از عملکرد دستگاهها مسئول در کاهش آلودگی هوا انتقاد کرده و عنوان داشته است، نتایج تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که دستگاههای مربوط تاکنون به تکلیف خود در مقابله با آلودگی هوا عمل نکرده‌اند.