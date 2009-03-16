جایگاه نسخ خطی در کشور بسیار نامطلوب است

آیت الله سید محمود مرعشی نجفی در حاشیه مراسم افتتاح موزه قرآن و کتب آسمانی در یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به نظر می رسد هنوز بیش از 500 تا 600 هزار جلد کتب خطی قدیمی شناسایی نشده در اختیار مردم باشد که برای نگهداری و مراقبت از آنها باید چاره اندیشی شود.

وی با اشاره به اینکه به مسئولان پیشنهاد داده ایم با ایجاد مرکزی ملی بدون وابستگی به دولت، نسخ خطی از مردم خریداری شود، افزود: با خریداری این نسخ شاید بسیاری از گمشده های تاریخ شیعه به دست آید و با خریداری کتب شناسایی نشده به طور قطع گنجینه ای بسیار ارزشمند برای کشور تهیه می شود.

مرعشی نجفی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 500 هزار جلد نسخه خطی در کشور شناسایی شده است، بیان داشت: شاید به همین تعداد نیز نسخ شناسایی نشده در کشور موجود باشد.

وی جایگاه نسخ خطی را در کشور بسیار نامطلوب خواند و تصریح کرد: بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی و بسیاری نیز به دلیل سودجویی تاریخچه این آثار ارزشمند را از بین برده اند.

مرعشی نجفی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از دلالان، نسخ خطی پر اشتباه را تهیه می کنند و در آن از قول یکی از بزرگان درج می کنند: "در حضور من تصحیح شد" عنوان کرد: این افراد با اقدام غیراخلاقی خود بزرگترین خیانت را به گنجینه نسخ خطی و علمای اسلام همچنین پژوهشگرانی که این کتب را منبع پژوهش خود قرار می دهند، می کنند.

فرزند آیت الله سیدشهاب الدین مرعشی نجفی همچنین با تقدیر از اقدامات خوب دولت برای جلوگیری از خروج نسخ خطی از کشور ادامه داد: این اقدامات هنوز کافی نیست و متاسفانه برخی از کتب توسط افرادی در کسوتهایی چون سفرای کشورهای خارجی در ایران از کشور خارج می شود.