شبکه ارتباطی گسترده حماس در سطح بین المللی/شکست سیاست انزوای حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)،"اسامه حمدان"نماینده جنبش حماس در لبنان،خاطر نشان کرد برای اولین بار یک هیئت انگلیسی در چنین سطحی با رهبران حماس دیدار می کند که این دیدار علنی نشان می دهد نمایندگان انگلیسی اشتباه بزرگ و فاحش در طبقه بندی حماس به عنوان یک جنبش تروریستی در لیستهای اتحادیه اروپا و لزوم تلاش برای اصلاح آن را درک می کنند.



وی خاطر نشان کرد : این دیدار تاکیدی برشکست بزرگ سیاست انزوا و محاصره است که برخی طرفهای بین المللی بر ضد جنبش حماس از زمزان پیروزی این جنبش در انتخابات 2006 در پیش گرفتند.



احمد جبریل دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین-فرماندهی کل- پس از دیدار با هیئت انگلیسی اروپایی خاطر نشان کرد مسئولیت اروپا و آمریکا مستلزم تدابیر عملی برای متوقف کردن سیاست تبعیض نژادی رژیم اسرائیل بر ضد ملت فلسطین است.



وی خاطر نشان کرد : شکستن محاصره نوار غزه،یک مسئولیت بین المللی است .



جبریل همچنین از اروپایی ها خواست برای دیدن نتایج نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه به این منطقه بروند.



اعضای یک هیئت اروپایی روز گذشته پس از دیدار با رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)در دمشق تاکید کردند حماس در یک روند دموکراتیک از سوی ملت فلسطین انتخاب شده است و باید با آن تعامل کرد.

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