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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۴۱

مدیرکل دامپزشکی کرمان:

ماهیهای قرمز می توانند بیماریهای پوستی را منتقل کنند

ماهیهای قرمز می توانند بیماریهای پوستی را منتقل کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: غلامرضا زید آبادی با اشاره به اینکه ماهی تزئینی می توانند بیماریهای پوستی و انگلی را به انسان منتقل کنند خواستار رعایت نکات بهداشتی در تهیه و نگهداری از ماهی قرمز شد.

زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به اینکه ماهیهای قرمز در ایام تعطیلات نوروز مورد توجه خانواده های برای تزئین سفره های نوروز قرار می گیرند توجه به نکات بهداشتی در نگهداری این ماهی بسیار مهم است.

وی عنوان کرد: ماهی قرمز باید از مراکزی که دارای پروانه هستند و ضوابط بهداشتی را رعایت می کنند تهیه شود.

وی خاطر نشان کرد: باید در هنگام تماس با دست در صورت امکان از دستکش استفاده شود و از تماس سالمندان و کودکان و افرادی ضعیف با این ماهی خود داری شود.

زید آبادی گفت: این ماهیها  می توانند بعضی از مشکلات بهداشتی از جمله بیماریهای انگلی و پوستی را به انسان منتقل کنند.

مدیرکل دامپزشکی کرمان اضافه کرد: ماهیهای قرمز بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان را به انسان منتقل می کنند که از جمله می توان به عوارض پوستی و انگلهای پوستی به خصوص در افراد ضعیف اشاره کرد.

کد مطلب 849559

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