یک میلیون بسته فرهنگی در کاروانهای راهیان نور توزیع می شود

حسین عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اعلام این خبر اظهار داشت: امسال در زمان اعزام و حضور اعضای راهیان نور بسته های فرهنگی در چهار گروه جوانان، نوجوانان، کودکان و بانوان به زائران اهدا می شود.

وی افزود: همزمان با این اقدام کار نصب برچسبهای آمار الکترونیکی به خودروهای جمعی راهیان نور که با بارکد مشخص شده اند انجام می شود.

وی تصریح کرد: کارت پستال، نرم افزار چند رسانه ای خط امتداد، نقشه مناطق عملیاتی استان خوزستان، بن مخصوص محصولات فرهنگی و کتاب به همراه دفتر امتداد همراه، چفیه و ویژه نامه امتداد از جمله هدایای است توسط ستاد مرکزی راهیان نور به اعضای این کاروانها اهدا می شود.

عشقی، از آغاز به کار خاکریز فرهنگی امتداد در منطقه عملیاتی اروند کنار خبر داد و اظهار داشت: بن خرید کتاب و محصولات فرهنگی در این محل قابل تهیه است و زائران در صورت خرید از این محل تا سقف معین می توانند محصولات فرهنگی و کتابهای دفاع مقدس را رایگان تهیه کنند.