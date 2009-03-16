پارس جنوبی قهرمان شد / مقاومت و نیروی زمین روی سکو

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر جودو باشگاههای ایران روز یکشنبه با انجام 15 دیدار در سالن شهید افراسیابی تهران به پایان رسید.

در رقابتهای هفته پایانی پارس جنوبی که قهرمانی خود را از قبل مسجل کرده بود سه بار به میدان رفت که با برتری مقابل نیروی زمینی ارتش، هیئت جودو ایلام و خوزستان جمع امتیازات خود را به عدد 51 رساند و جام قهرمانی را تصاحب کرد.

اما در مهمترین دیدار هفته پایانی دو تیم مهرام و نیروی زمینی مقابل هم صف آرایی کردند. نتیجه این دیدار تاثیر مستقیمی روی انتخاب تیم های دوم و سوم داشت که اشتباهات داوری و اعتراض مکرر مربیان دو تیم این دیدار که می توانست از بهترین مبارزات لیگ در سال 87 باشد را تحت شعاع قرارداد.

این دیدار در نهایت 4 بر3 به سود نیروی زمینی خاتمه یافت. تا مهرام به دلیل اعتراض به قضاوت داوران در بازی پایانی خود نیز به میدان نرود. در این بازی ناصرنادری، بهزاد وحدانی، محسن حمیدی و سامان زنگنه برای نیروی زمینی و سعید و مسعود خسروی نژاد به همراه مسعود سیدی برای مهرام صاحب پیروزی شدند.

شکست مهرام باعث شد نیروی مقاومت که تا هفته قبل جایگاه چهارم را در اختیار داشت با سه پیروزی قاطع جمع امتیازات خود را به عدد 41 رسانده و با تفاضل برد انفرادی 74 عنوان نایب قهرمانی را آن خود کند.

نیروی زمینی ارتش نیز با همین تعداد امتیاز و تفاضل 53 در جای سوم ایستاد. مهرام با 37 امتیاز چهارم شد و هیئت جودو چالوس با 27 امتیاز در مکان پنجم جای گرفت.

در حاشیه روز پایانی:

* دو تیم پارس جنوبی و مقاومت سال گذشته با کسب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی لیگ دسته اول به لیگ برترراه یافته و در لیگ برتر نیز همان عناوین را تکرار کردند.

* سید عبدالجلیل رضوی رئیس، علیرضا امینی نایب رئیس و کارگر دبیر فدراسیون در مراسم اختتامیه مسابقات حضور داشتند که رضوی دقایقی برای حاضرین در سالن سخنرانی کرد.

* فدراسیون جودو در جریان این مراسم از پیشکسوتان و مسئولان کمیته های مختلف این فدراسیون قدردانی نمود.

نتایچ کامل هفته پایانی - دور اول:

* مقاومت 9 - هیئت جودو ایلام صفر

* هیئت جودو کرج صفر- هیئت جودو چالوس

* هیئت جودو خوزستان 5 - آرین سفال یزد 9

* مهرام 4 - پاس خراسان رضوی 4

* نیروی زمینی 2 - پارس جنوبی 7

دور دوم:

* مقاومت7 - هیئت جودو چالوس 2

* هیئت جودو ایلام یک - آرین سفال یزد 8

* هیئت جودو کرج صفر- پاس خراسان رضوی 9

* هیئت جودو خوزستان 1- پارس جنوبی 6

* مهرام 3 - نیروی زمینی 4

دور سوم:

* مقاومت 8 - آرین سفال یزد یک

* هیئت جودو چالوس 4 - خراسان رضوی 5

* هیئت جودو ایلام صفر- پارس جنوبی 7

* هیئت جودو کرج صفر- نیروی زمینی9

* هیئت جودو خوزستان 9 - مهرام صفر(عدم حضور)