100 خبرنگار و عکاس دور دو سفر دولت به کردستان را پوشش می دهند

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: بیش از 100 نفر عکاس و خبرنگار از رسانه ملی، خبرگزاریها و رسانه های مکتوب کشوری و استانی دومین دور سفر هیئت دولت به استان کردستان را پوشش می دهند.

هوشنگ ساعدی نیا افزود: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده خبرنگاران و عکاسان شهرستانی سازماندهی شده و خبرنگاران و عکاسان رسانه های کشوری نیز از صبح امروز کار پوشش رسانه ای این سفر دو روزه را بر عهده خواهند داشت.

وی یادآور شد: در کنار این مهم صدا و سیمای استانی مرکز کردستان نیز برنامه های ویژه ای را در جریان این سفر دو روزه و برای استقبال شایسته از سفر هیئت دولت به استان کردستان در نظر گرفته است.

سفر دو روزه هیئت دولت به استان کردستان از صبح امروز آغاز و بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته و بعد از استقبال مردم ریاست محترم جمهور با حضور در مجموعه ورزشی استقلال برای مردم سخنرانی خواهد کرد.

حضور در جلسه روحانیون، سخنرانی در جمع خانواده های معظم شاهد و ایثارگر استان و برگزاری کارگروه های تخصصی آب و کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن از جمله دیگر برنامه های روز اول سفر هیئت دولت به استان کردستان است.

همزمان با حضور رئیس جمهور در مرکز استان وزراء و معاونین وی نیز به عنوان نماینده تام الاختیار هیئت دولت عازم شهرستان های مختلف استان خواهد شد.