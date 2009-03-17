100 کلاس درس در گچساران به اسکان مسافران نوروزی اختصاص یافت

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: 17 باب نانوایی نیز به صورت شبانه روزی، نان مسافران و مردم شهرستان را در ایام نوروز تامین خواهند کرد.

فرماندار گچساران با اشاره به آمادگی این شهرستان برای استقبال از مهمانان نوروزی، بیان کرد: اکیپ های اورژانس هلال احمر، تعمیرات خودرو، فوریت های پزشکی، نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی در مسیرهای این شهرستان حضور خواهند داشت و به ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و مسافران نوروزی خواهند پرداخت.

حبیبی یادآور شد: در ورودی شهرستان گچساران غرفه های صنایع دستی به همراه غرفه های راهنمایی گردشگران مستقر و چادرهایی جهت اقامت گردشگران در پارک های چهار گانه این شهر برپا شده است.

وی همچنین بیان داشت: حرم مطهر بی بی حکیمه (س) از اصلی ترین مکانهای گردشگر پذیر شهرستان گچساران و استان بوده که سالانه تعداد زیادی زائر را از سراسر کشور و حتی کشورهای عربی به خود جذب کرده است.

حبیبی افزود: بر این اساس برنامه های خاصی برای رفاه حال زوار و گردشگران در نظر گرفته شده است و اکیپ های مختلفی در این مرقد مطهر مستقر شده اند.

فرماندار گچساران یادآور شد: نظارت بر قیمتهای نوروزی نیز در این ایام اجرا شده و با متخلفین برخورد قانونی می شود.