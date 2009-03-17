مجوز احداث 17 خانه شطرنج در مازندران دریافت شد

مصطفی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون پنج هیئت شطرنج شهرهای استان زمین مورد نیاز برای ایجاد خانه های شطرنج را از تربیت بدنی تحویل گرفته اند.

وی افزود: ایجاد خانه های شطرنج به منظور توسعه رشد کمی و کیفی در این رشته ورزشی در استان ضروری و حائز اهمیت است.

رئیس هیئت شطرنج مازندران از موافقت فدراسیون شطرنج با برگزاری نخستین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام سرداران و ده هزار شهید این استان خبر داد و یادآور شد: این مسابقات نیمه نخست سال آینده در یکی از شهرهای استان مازندران برگزار می شود.

سعیدی همچنین از نبود نگاه واحد مسئولان تربیت بدنی مازندران به این رشته ورزشی اظهار گلایه کرد و ادامه داد: متاسفانه تربیت بدنی استان نگاه و توجه ای که به کشتی و فوتبال این استان دارد از توانمندیهای سایر رشته های امتیازآور و مدال آور همچون شطرنج غافل است.

وی با بیان اینکه با کمی توجه مسئولان تربیت بدنی مازندران می توان شطرنج را نیز به عنوان یک قطب ورزشی کشور در استان لحاظ کرد، بیان داشت: هم اکنون بر خلاف سال گذشته شطرنج مازندران در مدت کمتر از شش ماه از میان هیئت های انتهای جدول به مکان پنجم هیئت برتر صعود کرد.

رئیس هیئت شطرنج مازندران تاکید کرد: متاسفانه به علت نبود متولی و بی تدبیری که در شطرنج این استان در چند سال گذشته وجود داشته جایگاه واقعی این رشته ورزشی در میان تیم های بالای جدول و به انتهای جدول کشانده شده است.

سعیدی با بیان اینکه آموزش مستمر مربیان و شطرنج بازان استان به صورت مستمر در حال انجام است، خاطرنشان کرد: برای سال آینده تعداد شطرنج بازان دارای ریتینگ بالا به 20 شطرنج باز افزایش خواهد یافت.