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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۸

تمامی بی سوادان زیر 30 سال گلستان تا پایان برنامه چهارم باسواد می شوند

تمامی بی سوادان زیر 30 سال گلستان تا پایان برنامه چهارم باسواد می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر نهضت سواد آموزی گلستان گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور تمامی جمعیت بی سواد 10 تا 30 سال این استان با سواد می شوند.

قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: علاوه براین، تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز تمامی جمعیت بی سواد بین 30 تا 50 سال این استان با همکاری نیروهای بسیج سازندگی سپاه و امداد گران هلال احمر و نیز آموزشیاران این نهضت، از نعمت سواد بهره مند خواهند شد. 

وی خاطرنشان کرد: فعالیتهای کیفی و کمی نهضت سوادآموزی گنبد کاووس مطلوب بوده و این شهرستان با وجود کمبود آموزشیار در دو سال گذشته مقام اول فعالیتهای سواد سوادآوزی سطح استان را کسب کرده است.

محمدی بیان داشت: با وجود پراکندگی روستاهای این شهرستان، طی سال گذشته و امسال جشن شکرگزاری پایان بیسوادی در 19 روستای گنبد کاووس برگزار شده است.

مدیرنهضت سوادآموزی گلستان یادآورشد: این مدیریت از نظر آموزشیار با کمبود شدید نیرو روبرو است و درحالی چهارصد آموزشیار در این استان مشغول به فعالیت هستند که به یکهزار و 117 آموزشیار نیاز داریم.

وی عنوان کرد: امسال به دلیل کمبود نیرو فقط دوره های مقدماتی و تکمیلی نهضت سواد آموزی برگزار شد و حدود 13 هزار و 47 نفر در این دوره از آموزشها شرکت کردند.

وی افزود: اکنون 82.1 درصد جمعیت بالای شش سال استان باسواد هستند که این میزان در کشور 84.6 درصد است.
   

 

کد مطلب 849657

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