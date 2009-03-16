دو شعبه شورای حل و اختلاف در زندان گرگان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درگاه یکتا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: هم اکنون دو شعبه شورای حل اختلاف در زندان گرگان فعال بوده که مقدمات راه اندازی دو شعبه دیگر فراهم شده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری که از آغاز سال جاری تاکنون ١٠ نفر از زندانیان محکوم به اعدام یا منتهی به اخذ رضایت شکات شده و یا مهلت اخذ شده است .

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد دو جوان٢٥و٢٣ساله محکوم به قصاص نفس پس از تحمل چهار سال حبس در زندان گرگان از چوبه دار رهایی یافتند.

درگاه یادآورشد: این دو جوان در سال ١٣٨٤ طی درگیری فردی را به قتل می رسانند که مقتول دارای یک همسر و یک فرزند بوده است و با پیگیریهای شورای حل اختلاف و مددکاران، جلساتی برای اخذ رضایت شکات با اولیاء دم برگزار که در نهایت رضایت آنان جلب و اخذ شد .

رئیس زندان گرگان بیان داشت: اولیاء دم بین اجرای حکم و اعطاء فرصت دوباره و بازگشت این دو جوان به زندگی مختار بوده اند و تلاش اعضاء شورای حل اختلاف و مددکاران براین بود که احیاء نفس این دو جوان صورت پذیرد که به یاری خداوند متعال چنین شد و پس از سه سال و نیم تحمل حبس و برگزاری جلسات متعدد وصرف ساعت ها وقت چنین نتیجه ای بدست آمد.

وی عنوان کرد: مددکاران، روحانیون و سایر پرسنل مرتبط زحمات زیادی را متحمل شدند و شکات با دریافت مبالغی کمتر از آنچه که حقشان بود در نهایت هر یک با پرداخت دویست میلیون ریال در حق شکات اقدام و رضایت آنان جلب شد.

بیش از سه هزار مددجو در زندان گرگان بسر می برند.