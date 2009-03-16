19 حلقه چاه در لرستان حفر و تجهیز شد

ایرج دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: به منظور مقابله با کاهش کم آبی و افت فشار آب در مناطق مختلف استان، این شرکت اقدام به حفر و تجهیز 19 چاه جدید کرده است.

وی یادآور شد: این تعداد چاه در سه شهر خرم آباد، کوهدشت و کونانی حفر شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان ادامه داد: از 19 چاه حفر شده در لرستان 12 چاه تجهیز و وارد مدار شده اند.

دالوند با اشاره به اهداف اجرای این طرح، خاطر نشان کرد: به دنبال کاهش نزولات آسمانی در سال گذشته و سال جاری بسیاری از مناطق استان با افت فشار آب و یا قطع آب مواجه شدند که این تعداد چاه برای رفع مشکل به وجود آمده پس از مطالعه و بررسیهای کارشناسی حفر شدند.