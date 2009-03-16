30 هزار معلم در لرستان تدریس می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دورود، علی ماکنعلی روز یکشنبه در جلسه مدیران مقاطع تحصیلی شهرستان دورود، اظهار داشت: این تعداد معلم کار آموزش بیش از 400 هزار دانش آموز را بر عهده دارند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از پنج هزار واحد آموزشی در این استان، بیان داشت: در طول شش ماه گذشته از سوی شهرداری شهر دورود 8 مدرسه این شهرستان آسفالت شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان همچنین از راه اندازی خانه معلم شهرستان دورود در سال آینده خبر داد و یادآور شد: به منظور رفاه معلمان با همکاری برخی مراکز درمانی شهرستان دورود تخفیف 25 درصدی هزینه های درمانی فرهنگیان این شهرستان محقق شده است.

ماکنعلی همچنین مدیران را مجریان اصلی امر آموزش و پرورش در مدارس دانست و گفت: یک مدیر لایق باید توانایی مدیریت در این امر حساس را داشته باشد.