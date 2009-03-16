سایت پرورش میگوی بندرترکمن هرچه زودتر فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حاجی گلدی کر صبح دوشنبه در بازدید از این سایت افزود: تاکنون فعالیتهای زیربنایی بسیار خوبی در زمینه شیلات صورت گرفته ولی شیلات به علت مشکلات عدیده ای که داشته نتوانسته است در فعال سازی سایت اقدامات خوبی را انجام دهد، درحالی که در این زمینه چند میلیارد تومان هزینه شده است

وی جلوگیری از صید غیرمجاز را مستلزم ایجاد اقتصاد پایدار در منطقه دانست و بیان داشت: اصل 44 قانون اساسی و تاکیدات در خصوص واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی، با توجه به توانمندیهایی که در مجموعه صیادان و تشکل های آنها در استان وجود دارد و به منظور بهره وری بیشتر و استفاده حداکثر ظرفیت و اقتصادی کردن این فعالیت، شیلات برای واگذاری در دستور کار خود قرار دهد.

گلدی کر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در هر فعالیت تولید، کاشت، داشت و برداشت را یک مجموعه انجام می دهد اگر صیادان ما خودشان در امر کاشت (تولید) نقش داشته باشند مسئولیت پذیری آنها در این زمینه بیشتر می شود و این فعالیت می تواند در کمک معیشتی ساحل نشینان و صیادان موثر باشد.

فرماندار بندرترکمن یادآور شد: از آنجایی که تکثیر و پرورش میگو از جمله گونه سفید هندی و گونه جدید بنام وانامی (سفید غربی) وارد استان شده و با تکثیر و پرورش کفال سفالوس و گونه های دیگری که از جمله ماهیان خاویاری، ماهی قزل آلا که می توان با آب دریای خزر تولید کرد، باید در دستور کار شیلات قرار گیرد که با این فعالیت می توان نسبت به ایجاد اشتغال پایدار و کمک به بازسازی ذخایر دریای خزر و هدایت صیادان غیرمجاز را به شغلهای پایدار اقدام کرد.

فرماندار شهرستان بندر ترکمن با اشاره به تاسیس اداره شیلات شهرستان تاکید کرد: کلیه فعالیهای شیلات به جهت رفاه حال صیادان مجاز در این شهرستان ارائه شود.