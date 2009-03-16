موفقیت کشور در شبیه سازی رسانش حرارتی نانوسیالات با همکاری دانشگاه آبرن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید فرید حسینی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در این باره گفت: امروزه یکی از مسایل مهم در صنایع انتقال حرارت در وسایل الکترونیکی و به طور کلی در وسایل ذخیره سازی انرژی است. با افزودن نانو ذرات به صورت نانو سیال در نوعی از مواد خاص که قابلیت تغییر حالت دارند می‌توان با درصد بسیار بالایی به ذخیره انرژی بیشتر در این سیستمها پرداخت که موجب صرفه جویی اقتصادی می‌شود.

وی افزود: با توجه به کاربرد بسیار زیاد مواد با توانایی تغییر حالت در ذخیره سازی انرژی چون جمع آوری کننده های انرژی خورشیدی می توان با افزودن نانو ذرات بازدهی جذب و دفع انرژی در این دسته از سیستمها را بسیار افزایش داد. به‌عنوان مثال مقدار کمی (حدود یک درصدحجمی) از نانو ذرات مس یا نانو لوله های کربنی در "اتیلن گلیکول" یا روغن به ترتیب افزایش 40 و 150درصدی را در هدایت حرارتی این سیالات ایجاد می‌کند.

حسینی زاده با بیان این مطلب که این مدل سازی در دانشگاه آبرن آمریکا انجام و به صورت پتنت نیز در این کشور ثبت شده است، ادامه داد: بررسی عددی تاثیر نانو ذرات در مواد تغییر حالت دهنده در یک محفظه‌ بسته در حالت دو بعدی برای حالت فیزیکی جریان جابجایی آزاد و مخلوطی از سیال آب و نانو ذرات مس با نرم افزار "فلوئنت" انجام شده است.

به گفته مجری طرح جزئیات این پژوهش که با راهنمایی دکتر جیحون محمد خدادادی از دانشگاه آبرن آمریکا انجام شده است در مجله International Communications in Heat and Mass Transfer (شماره 34، صفحات 543-534، سال 2007) منتشر شده‌ است.