15 درصد کودکان گلستان به مهد کودک می روند

اصغر باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: تا قبل از برنامه چهارم توسعه تنها پنج درصد از کودکان استان تحت پوشش این آموزشها قرار داشتند که در حال حاضر این آمار به 15 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: این شمار کودکان در 330 مهد کودک روستایی و شهر در حال فراگیری آموزشهای لازم هستند و برای توسعه این مهد کودکها باید برنامه زیری شود.

وی از شناسایی 500 کودک بی سرپرست در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: برخی از این کودکان در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند و برخی دیگر نزد اقوام و بستگان هستند.

مدیرکل بهزیستی گلستان ادامه داد: مددجویان بهرمند از خدمات مستمری این نهاد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است و تعداد هزار و 484 نفر تحت پوشش مستمری این سازمان قرار گرفتند.

وی یادآورشد: همچنین در حوزه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی با هدف تمرکز بخشیدن به حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی، درمانی و مددکاری سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی اقدام به راه اندازی دومین پایگاه خدمات اجتماعی در یکی از محلات آسیب خیز شهر گرگان کرده است.

وی عنوان کرد: در حوزه دفتر امور زنان و خانواده، اجرای طرح فقرزدایی با استفاده از مشارکت جامعه در حل مسائل و مشکلات و کاهش فقر، توانمند سازی جوامع محلی در محلات حاشیه ای و آسیب خیز در دست اجراست.