82 میلیارد ریال برای جبران کسری اعتبار به لرستان اختصاص یافت

سید رضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این میزان اعتبار برای توزیع در اختیار استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کسری اعتبارات سازمان آموزش و پرورش و بنیاد شهید از سوی وزارتخانه و سازمان متبوع آنها باید تخصیص یابد، یادآور شد: از میزان اعتبار اختصاص یافته 12 میلیارد و 800 میلیون تومان برای تامین کسری اعتبارات اداره کل زندان های استان لرستان اختصاص خواهد یافت.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه دولت با محدودیت اعتبارات مواجه است، خاطر نشان کرد: میزان اعتبار مورد نیاز برای جبران کسری اعتبارات استان بیش از آنچه بوده که امروز اختصاص یافته است.

پاداش پایان خدمت بازنشستگان در اولویت اول پرداختها

دهناد با تاکید بر اولویت بندی دستگاهها برای تخصیص اعتبارات در بخشهای مختلف، عنوان کرد: پاداش پایان خدمت بازنشستگان باید در اولویت پرداخت های دستگاهها قرار گیرد.

وی با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت نخبگان برای توسعه استان، یادآور شد: یکی از راهبردهایی که برای سال آینده در نظر گرفته شده است توسعه خرد جمعی در تصمیم گیری های استان است که دانشگاهها و صاحب نظران می توانند در این زمینه نقش و مشارکت فعال و جدی داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف از اینکه از سالهای گذشته تاکنون بخش زیادی از درامد دولت در بخش هزینه های جاری مصرف می شود، خاطر نشان کرد: بخش عمده ای از درآمد ها که باید صرف کارهای عمرانی و زیرساختی شود امروز صرف هزینه های جاری در کشور می شود.

دهناد با اشاره به وضعیت کشورهای توسعه یافته در این زمینه، خاطر نشان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا برای هزینه های جاری از منبع دولتی استفاده نمی شود.

وی با اشاره به برنامه چهارم توسعه و یادآوری اینکه دولت باید تا پایان این برنامه هزینه های جاری را از درآمد های نفتی جدا می کرد، یادآور شد: متاسفانه تاکنون تنها 40 درصد این امر محقق شده است.