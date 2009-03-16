ایران یکی از پیشروترین کشورهای منطقه در مبارزه با ایدز است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دکتر محمد مهدی گویا شامگاه یکشنبه در جلسه شورای سلامت استان لرستان در محل استانداری این استان، اظهار داشت: برنامه ای که برای مبارزه با ایدز در ایران در دست اجرا است در هیچ کدام از کشورهای دنیا شاهد آن نیستیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر هدف گذاری خوبی برای مبارزه با ایدز در کشور صورت گرفته است تا با این معضل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی برخورد مناسبی داشته باشیم.

ایدز، تجارت خطرناک بین المللی!

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه باید پیش از آنکه نگاه مجرمانه به بیماری ایدز داشته باشیم باید نگاه درمانگرانه و پیشگیرانه به آن داشته باشیم، عنوان کرد: امروز ایدز به یک "تجارت" بین المللی خیلی خطرناک تبدیل شده است.

گویا با تاکید بر اینکه مبارزه با ایدز از عهده تنها یک کشور بر نمی آید و نیازمند هماهنگی و همکاری همه کشورهاست، یادآور شد: در کشور ما از جمله مبتلایان به ایدز دسترسی به معتادان راحتتر است و در این زمینه سازمان زندانها و دانشگاه علوم پزشکی نقش مهم و با ارزشی ایفا کرده اند.

وی با بیان اینکه هنوز در مبارزه با ایدز با ایده آلها فاصله داریم، افزود: اکثریت معتادان در ایران به وسیله تزریق مواد به ایدز مبتلا می شوند.

این مقام مسئول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر ضرورت آموزش معتادان، یادآور شد: در صورتیکه آموزشهای لازم برای آگاهی معتادان در نظر گرفته نشود ایدز را به همسران خود انتقال خواهند داد.

نقش سازمانهای حمایت کننده از بیماران ایدزی تعریف شود

گویا با بیان اینکه پیشگیری از ایدز تنها وظیفه علوم پزشکی نیست، خاطر نشان کرد: ما در عرصه آموزش عمومی نیاز به سازمان هایی مانند هلال احمر، سازمان ملی جوانان، آموزش و پرورش، بهزیستی، نیروی انتظامی و استانداری داریم و گرنه باید در انتظار افزایش این بیماری باشیم.

وی با تاکید بر اینکه مبتلایان به ایدز آمادگی دارند که رفتار پرخطر خود را کنار بگذارند و در این راه به حمایت اجتماعی ویژه نیاز دارند، ادامه داد: نقش سازمان حمایت کننده از مبتلایان به ایدز باید تعرف شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه لرستان در زمینه مقابله با ایدز به حمایت ویژه نیاز دارد، یادآور شد: این استان جزو استانهای با شیوع بالا ایدز در کشور است.

گویا با بیان اینکه برنامه هایی که ما در اینجا داریم گسترده تر است، یادآور شد: بهزیستی و کمیته امداد باید در این زمینه به تعهدات خود عمل کنند.

پنج هزار معلم لرستانی در زمینه ایدز آموزش دیدند

وی با اشاره به نقش اثرگذار آموزش و پرورش در این زمینه، خاطر نشان کرد: این سازمان باید برنامه آموزشی مدارس را جدی بگیرد.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: در استان لرستان بیش از پنج هزار معلم در زمینه ایدز آموزش دیده اند.

گویا از استانداری لرستان خواست در زمینه حمایت های خود برای مقابله با بیماری ایدز در این ستان تلاش بیشتری به خرج دهد.

روند کاهشی ابتلا به ایدز در کشور/ طرح "دادگاه درمانگر" اجرا می شود

وی با اشاره به روند کاهشی ابتلا به بیماری ایدز در کشور، خاطر نشان کرد: در سال 85 در کل کشور بیش از 3 هزار مورد بیمار مبتلا به ایدز شناسایی شده است.

این مقام مسئول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: این در حالی است که در سال 86 این تعداد به 2 هزار و 300 مورد رسیده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه معتادان مبتلا به ایدز باید به جای اینکه به زندان فرستاده شوند با روشهای تحت نظارت مستقیم قرار گیرند، عنوان کرد: طرح "دادگاه درمانگر" در این زمینه ارائه شده است.

دکتر گویا یادآور شد: برای اجرای طرح دادگاه درمانگر مذاکراتی با قوه قضاییه انجام شده است که آنها نیز از این طرح حمایت کرده اند.

وی افزود: طرح دادگاه درمانگر به صورت امتحانی و آزمایشی در دو استان لرستان و کرمانشاه اجرا خواهد شد که در صورت نتایج مطلوب در کل کشور به اجرا در خواهد آمد.