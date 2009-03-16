استراتژی صنعت سنگ تدوین می شود/ لرستان انجمن معدنکاران ندارد

خداداد غیاثوند در حاشیه جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان در محل سازمان برنامه ریزی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: استراتژی صنعت سنگ در قالب کانون سراسری سنگ ایران در حال تدوین است.

وی با بیان اینکه مشاور تهیه طرح مشخص شده است، یادآور شد: کارهای اولیه تهیه استراتژی صنعت سنگ لرستان انجام شده است و گزارش نهایی آن در فروردین ماه ارائه خواهد شد.

لرستان انجمن معدنکاران ندارد

دبیر کانون سراسری سنگ ایران و دبیر انجمن سنگ استان لرستان با ابراز تاسف از اینکه لرستان با وجود قابلیتهای معدنی فرآوان فاقد انجمن و تشکلی برای معدنکاران است، یادآور شد: متاسفانه به علت نبود تشکل معدنی در استان لرستان بسیاری از برنامه های مورد نیاز صنعت سنگ در حوزه معدن در این استان عملیاتی نمی شود.

غیاثوند با تاکید بر اینکه عدم وجود تشکل معدنکاران استان موجب شده است که سیاستگذاری در حوزه معدن با مشکل مواجه شود، افزود: متاسفانه نبود انجمن معدنکاران باعث شده تصمیم گیریها در حوزه معدن متولی نداشته باشد.

وی با اشاره به برنامه های کانون سراسری سنگ برای تشکیل انجمن معدنکاران، خاطر نشان کرد: در سه شنبه هفته جاری جلسه ای به منظور ایجاد تشکل و انجمن برای حضور پررنگ و موثر معدنکارن تشکیل می شود.

همایش بین المللی سنگ برگزار می شود

دبیر کانون سراسری سنگ ایران و دبیر انجمن سنگ استان لرستان همچنین به دیگر برنامه های این کانون اشاره کرد و یادآور شد: یکی از برنامه های کانون سراسری سنگ ایران برگزاری همایش بین المللی صنعت سنگ در سال آینده است.

غیاثوند با اشاره به برنامه های آموزشی این کانون در زمینه تجارت و بازرگانی، از اعزام مدیران صنعت سنگ در قالب تورهای نمایشگاههای به خارج کشور خبر داد.