1435 دانشجوی علمی کاربردی لرستان تسهیلات کمک هزینه تحصیلی گرفتند

کیانوش بهرهی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان خرم آباد، اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان سال گذشته در میان سایر مراکز کشور رتبه دوم را در پرداخت وام به دانشجویان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به دیگر فعالیت های این دانشگاه در زمینه ارائه تسهیلات به دانشجویان، خاطر نشان کرد: این دانشگاه با همکاری و تعامل با صندوق مهر امام رضا استان قرارداد مبلغ 942 میلیون تومان تسهیلات در راستای کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای دانشجویان را منعقد کرده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان همچنین به برگزاری اولین همایش علمی دانشجویی نقش نیروگاههای خورشیدی در این استان در آذرماه سالجاری اشاره کرد و افزود: همچنین این دانشگاه با اعزام 35 نفر به همایش دانشجویی المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور موفق به کسب مدال های رنگین در رقابت های کشتی، دو و میدانی و شنا شد.

بهرهی همچنین از ثبت نام 470 نفر برای اعزام به حج عمره خبر داد، گفت: از این تعداد 19 نفر به مکه معظمه و مدینه منوره اعزام شدند.

وی از فعال شدن هیئت ممیزی در دانشگاه علمی کاربردی لرستان خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر 237 نفر عضو این هیئت دارای کد هستند.

این مقام مسئول همچنین به تدوین کتاب و منابع درسی در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: در سالجاری 33 عنوان کتاب درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان به چاپ رسیده است.

بهرهی همچنین از در دست اقدام بودن راه اندازی 4 مرکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی در استان خبر داد و یادآور شد: بیش از 50 درصد دانشجویان دوره کاردانی این دانشگاه در مقطع کارشناسی پذیرفته شده اند.