صنایع دستی ایران ؛ ظرفیتی که از دست می رود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالی که سالها پیش ایران با حضور در رتبه دوم صادرات صنایع دستی دنیا جایگاه نسبتا مطلوبی داشت امروز با گسترش رقابت در بازارهای صنایع دستی دنیا ضمن اینکه ایران جایگاه دومی خود را به عنوان سومی داده است ممکن است با ادامه روند کنونی از قافله رقابت های جهانی برای قبضه بازارهای صنایع دستی دنیا نیز عقب بماند.

فاصله 5 میلیارد دلاری صادرات صنایع دستی ایران با چین

مدیر شرکت به پویان استان لرستان و مشاور طرح تهیه سند راهبردی توسعه صنایع دستی استان در این رابطه اظهار داشت: هیچگاه به شکل واقعی به حوزه صنایع دستی در کشور ما نگاه نشده و همواره ظرفیت ها و قابلیت های این صنعت مورد غفلت واقع شده است.

غلامرضا سپهوند با اشاره به آمارهای جهانی در مورد جایگاه ایران در صادرات صنایع دستی، یادآور شد: در حال حاضر ایران پس از کشورهای چین و هند سومین کشور صادرکننده صنایع دستی است.

وی با تاکید بر اینکه این میزان صادرات صنایع دستی ایران با در نظر گرفتن صادرات فرش محسوب می شود، عنوان کرد: در حال حاضر چین با فروش 5/5 میلیارد دلار صنایع دستی خود در بازارهای جهانی رتبه اول صادرات صنایع دستی را در اختیار دارد.

سپهوند ادامه داد: این در حالی است که این کشور حدود 5 میلیارد دلار با ایران که مجموع صادراتش به کمتر از 600 میلیون دلار می رسد فاصله چشمگیر و معناداری دارد.

ایران ظرفیت صادرات 10 میلیارد دلاری صنایع دستی را دارد

مدیر شرکت به پویان استان لرستان و مشاور طرح تهیه سند راهبردی توسعه صنایع دستی استان با بیان اینکه صنایع دستی ظرفیت تولید 20 میلیون شغل در کشور را داراست، افزود: این صنعت قابلیت ایجاد 2 میلیون شغل مستقیم و 12 میلیون شغل غیرمستقیم را دارد.

سپهوند با بیان اینکه صنایع دستی بالاترین ارزش افزوده را در میان تمامی کالاهای صادراتی دارد، یادآور شد: کشور ایران با تنوع صنایع دستی خود ظرفیت صادرات 10 میلیارد دلاری صنایع دستی را به کشورهای مختلف دنیا دارد.

وی با اشاره به حرکت خوبی که در یکی دو سال اخیر در زمینه صنایع دستی آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد: این حرکت در راستای توسعه صادرات صنایع دستی ادامه داشته باشد.

صادرات صنایع دستی هزار درصد ارزش افزوده دارد

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان نیز در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان در این خصوص با تایید سخنان مشاور طرح تهیه سند راهبردی توسعه صنایع دستی استان، عنوان کرد: همه این حرف ها روزی باید به باور تبدیل شود و در حد شعار باقی نماند.

محمد رحمدل با بیان اینکه صنایع دستی بخشی از تمدن بشری است که به احساس و اندیشه انسان بازمی گردد، بیان داشت: کمتر از یک دهه پیش ایران در صادرات صنایع دستی رتبه دوم را در جهان داشته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با تاکید بر اینکه در زمینه تولید ارزش افزوده هیچ صنعتی یارای رقابت با صنایع دستی را ندارد، یادآور شد: صادرات صنایع دستی برای کشور بیش از 1000 درصد ارزش افزوده به همراه دارد.

رحمدل با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای صنایع دستی بسیار نازل و هزینه آن کم است، عنوان کرد: با این حال من اعتقاد دارم راه حل مشکل صنایع دستی فقط بحث اعتبارات نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید تصدی گری دولت در این بخش کاهش یابد، از همه دست اندرکاران امر خواست راه حل عملی برای مشکل موجود در زمینه صنایع دستی ارائه دهند.

اما در حال حاضر وضعیت صادرات صنایع دستی در استان لرستان که حائز رتبه پنجم کشور از نظر تنوع صنایع دستی و رتبه اول در زمینه تکنیک و فن شناسی در کشور است، چگونه است؟

آنچه مسلم است صنایع دستی لرستان نیز مانند صنایع دستی دیگر استانهای کشور به رغم اینکه دارای قابلیتهای بسیاری است مهجور مانده و برنامه حضور محصولات بومی لرستان در بازارهای جهانی نیازمند بازنگری جدی است.

لرستان 15 درصد صنایع دستی کشور را داراست

مدیر شرکت به پویان استان لرستان و مشاور طرح تهیه سند راهبردی توسعه صنایع دستی استان نیز در این رابطه با اشاره به جایگاه لرستان در زمینه صادرات صنایع دستی، عنوان کرد: لرستان در حال حاضر با داشتن بیش از 40 رشته تولید 15 درصد صنایع دستی کشور را در اختیار دارد.

سپهوند با اشاره به احیا 30 رشته منسوخ شده صنایع دستی در لرستان، عنوان کرد: این استان در حال حاضر در زمینه تنوع محصولات و صنایع دستی در رتبه پنجم کشور قرار دارد که این امر می تواند زمینه ساز حضور فعالتر در بازارهای جهانی باشد.

وی با تاکید بر پایین آوردن هزینه تولید صنایع دستی بیان داشت: در حالیکه برای ایجاد هر شغل در صنایع متوسط نیاز به 25 میلیون تومان اعتبار است ولی برای ایجاد شغل در زمینه صنایع دستی حداکثر 3 میلیون تومان سرمایه نیاز است.

سپهوند مهمترین نقطه قوت صادرات صنایع دستی را ارزش افزوده بالای این صنایع دانست و یادآور شد: عدم وجود تشکل های قدرتمند در این عرصه یکی از مهم ترین نقاط ضعف صادرات صنایع دستی است.

وی با بیان اینکه 80 درصد صنایع دستی لرستان را صنایع دستی عشایری شامل می شوند، یادآور شد: در حال حاضر در صورت وجود تشکل های قوی می توان به راحتی اعتبار مورد نیاز را از طریق این تشکل ها به سمت استانها سوق داد.

هنرمندان برای صادرات صنایع دستی اقدام می کنند!

مدیر شرکت به پویان استان لرستان و مشاور طرح تهیه سند راهبردی توسعه صنایع دستی استان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ضعف شدیدی در فروش صنایع دستی وجود دارد، عنوان کرد: ضعف عمده ای که در این بخش وجود دارد این است که بخش زیادی از صادرات توسط خود هنرمند صورت می گیرد.

سپهوند با تاکید بر اینکه بازار محصولات صنایع دستی همواره وجود دارد، بیان داشت: هر محصولی برای صادرات به بازارهای دنیا ظرفیت خود را دارا است.

وی با بیان اینکه کمترین بودجه صنایع دستی کشور در سال جاری به لرستان اختصاص داده شده است، بر ضرورت فعالیت بیشتر برای تخصیص بودجه تاکید کرد.

رواج نظام دلالی در خرید و فروش مواد خام

مدیر شرکت به پویان استان لرستان و مشاور طرح تهیه سند راهبردی توسعه صنایع دستی استان همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد تشکلهایی برای تهیه و توزیع مواد خام برای تولید صنایع دستی، نسبت به رواج نظام دلالی در زمینه خرید و فروش مواد خام در این عرصه هشدار داد.

سپهوند ادامه داد: متاسفانه امروز نقشه های صنایع دستی لرستان در افغانستان تولید و به سایر کشور صادر می شود.

وی تشکل محوری را یکی از مهمترین رویکردهایی دانست که می تواند موجب تحول صادرات در عرصه صنایع دستی شود و یادآور شد: این تشکل می تواند با تجمیع صادرکننده ها، تولید کننده ها و افراد آشنا به امر، نقش مهمی در زمینه توسعه صادرات صنایع دستی داشته باشد.

لرستان مقام اول صنایع دستی از نظر تکنیک و فن شناسی/ سهم یک درصدی صنایع دستی محقق شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با تاکید بر ضرورت بازاریابی و استاندارد سازی در این عرصه، عنوان کرد: باید یک ساز و کار اداری برای حضور بخش خصوصی با نظارت دولتی در صحنه فراهم شود.

رحمدل با اشاره به جایگاه صنایع دستی لرستان در ایران، عنوان کرد: این استان به لحاظ تکنیک و فن شناسی در زمینه صنایع دستی در رتبه اول کشور قرار دارد.

وی با اشاره به قدمت بیش از 4 هزار و 500 ساله برخی از صنایع دستی در لرستان، خاطرنشان کرد: ذائقه توریست به دنبال صنایع دستی ماست ولی ما نیز باید یک حلقه کارآمد بین بازارهای جهانی و بازار داخلی برقرار کنیم.

آمادگی تشکیل کارگروه صنایع دستی در لرستان را داریم/ سهم یک درصدی عملیاتی می شود

برای پیگیری سهم یک درصد محصولات فرهنگی و صنایع دستی در بودجه دستگاهها با مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان نیز گفتگویی داشتیم.

محمدرضا ملکی راد در این باره به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: صنایع دستی لرستان هم نیازمند حمایت و هم نیازمند هدایت است.

وی با اشاره به حمایت های دولت از صنایع دستی، یادآور شد: مصوبه دولت برای اختصاص 1 درصد از بودجه دستگاهها برای خرید صنایع دستی و تهیه بخشی از جوایز قرض الحسنه بانکها از صنایع دستی کشور را از جمله حمایت های دولت در این محسوب می شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به اینکه صنایع دستی هویت ملی و پیشینه تاریخی ماست، عنوان کرد: ما آمادگی داریم که "کارگروه صنایع دستی" را برای بحث تخصصی تر و جدی تر در زمینه توسعه صادرات در این عرصه دایر کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن سهم یک درصدی صنایع دستی، یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که متاسفانه جای صنایع دستی در فروشگاهها، رستوران ها، مبادی ورودی شهرها و فرودگاه خرم آباد خالی است که مسئولان میراث فرهنگی باید در این زمینه تلاش بیشتری به خرج دهند.

ملکی راد همچنین با اشاره به گلایه های هنرمدان در زمینه عدم تخصیص تسهیلات به طرح های اشتغالزا در حوزه صنایع دستی، خاطرنشان کرد: در سال آینده برای صنعت گردشگری و صنایع دستی رقمی در نظر گرفته شده است تا طرح های معرفی شده در خارج از کارگروه اشتغال تامین اعتبار شوند.

رئیس سازمان اقتصادی و دارایی استان لرستان نیز در رابطه با سهم یک درصد صنایع دستی از بودجه دستگاهها، اظهار داشت: در این زمینه خوشبختانه قانونگذار قید مکلف بودن دستگاهها به پرداخت این یک درصد را به کار برده است.

علی هادی چگنی با تاکید بر ضرورت پیگیری دستگاههای فرهنگی برای دریافت این سهم، یادآور شد: این سازمان نیز ذیحسابان خود را برای تحقق سهم یک درصدی محصولات فرهنگی و صنایع دستی مکلف کرده است.

به هر حال آنچه که امروز جای تامل بیشتر دارد فاصله معنادار ایران در صادرات صنایع دستی به رغم پیشینه تاریخی این صنایع در کشورمان است که باید این فاصله با تدوین برنامه های اصولی و همه جانبه کمتر و برنامه ریزی برای حمایت از صادرات صنایع دستی افزایش یابد.