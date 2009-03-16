به گزارش خبرنگار مهر، فیلم بریتانیاییبه کارگردانی دنی بویل تولید سال 2008 و مدت زمان آن 120 دقیقه است. فیلمنامه را سایمن بوفوی با اقتباس از رمان تحسین‌شده "پرسش و پاسخ" نوشته ویکاس سواراپ نویسنده و دیپلمات هندی نوشت.داستان درباره یک جوان فقیر اهل بمبئی به نام جمال مالک است که با شرکت در نسخه هندی نمایش تلویزیونی "چه کسی می‌خواهد میلیونر باشد؟" فرصت میلیونر شدن را پیدا می‌کند.





دو پاتل در صحنه‌ای از فیلم "میلیونر زاغه‌نشین"

دو پاتل، فریدا پینتو، عرفان خان و آنیل کاپور در "میلیونر زاغه‌نشین" بازی می‌کنند که اولین بار اوت 2008 در جشنواره فیلم تلوراید به نمایش درآمد و پس از آن جایزه اصلی جشنواره تورنتو را از آن خود کرد.

این فیلم از 12 نوامبر 2008 به طور محدود در بازار آمریکای شمالی اکران و با استقبال بسیار خوب منتقدان روبرو شد. "میلیونر زاغه‌نشین" در 10 رشته نامزد جوایز اسکار بود و در نهایت جوایز هشت بخش از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی را گرفت.

فیلم بویل پیش از مراسم اسکار نیز برنده پنج چهار جایزه گلدن گلوب و هفت جایزه بفتا شد و جوایز انجمن کارگردانان، تهیه‌کنندگان، بازیگران و نویسندگان آمریکا را نیز دریافت کرد. "میلیونر زاغه‌نشین" با وجود موفقیت فراوان به خاطر نوع تصویری که از هندی‌ها ارائه داده همین طور شرایط بازیگران کودک آن بسیار جنجالی شد.



این فیلم که با بودجه‌ای 15 میلیون دلاری ساخته تاکنون 245 میلیون دلار در سطح جهان فروش داشته تا یکی از موفقترین فیلم‌های مستقل تاریخ سینما لقب بگیرد. بویل سازنده فیلم‌هایی چون "گور کم‌عمق"، "قطار بازی"، "ساحل"، "28 روز بعد" و "آفتاب" است.



فیلم سینمایی "آغاز سحرگاه" به کارگردانی الکساندر آرکادی تولید سال 2002 فرانسه و آمریکا و مدت زمان آن 110 دقیقه است. داستان درباره دو عضو سابق لژیون است که ماموریت دارند در رومانی دست به یک ترور سیاسی بزنند. ریشار بری و سعید طغماوی و ژواکیم دی آلمید در این درام حادثه‌ای نقش‌آفرینی می‌کنند.



فیلم کمدی "هیاهوی بچه" به کارگردانی چارلز شایر سال 1987 با بازی دایان کیتن، هارولد رامیس، سام وانامیکر و سام شپرد ساخته شد. این فیلم 110 دقیقه‌ای داستان زنی بسیار پرکار است که وقتی ناچار می‌شود سرپرستی کودک یک فامیل دور را بپذیرد، زندگی‌اش کاملا به هم می‌ریزد و ...

"هیاهوی بچه" به یک اندازه با استقبال خوب منتقدان و تماشاگران قرار گرفت و در خود آمریکا حدود 27 میلیون دلار فروش داشت. این فیلم سال 1988 در دو بخش بهترین فیلم کمدی یا موزیکال و بازیگر زن کمدی یا موزیکال (کیتن) نامزد جوایز گلدن گلوب بود.

شایر کارگردان فیلم "هیاهوی بچه" سال 1981 برای فیلم "سرباز وظیفه بنجامین" نامزد اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی بود. او کارگردان فیلم‌هایی چون "پدر عروس"، "دردسر را دوست دارم"، "پدر عروس 2" و "الفی" است.

درام ورزشی "پرنده کوچک" به کارگردانی یان ورین و پیتر فان هیز تولید سال 2005 بلژیک و داستان ژیل، یک پسر بچه 12 ساله اهل بروکسل است که آرزو دارد به تیم ملی فوتبال زیر 15 سال بلژیک موسوم به "شیاطین سرخ" راه پیدا کند و ...

ایلا فان مالدرگم، یوک دوینک و فیلیپ پیترز در این فیلم بازی می‌کنند. یان ورین کارگردان "پرنده کوچک" سال 2008 با فیلم "قطع ارتباط" جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره قاهره را از آن خود کرد.

فیلم فرانسوی "دختر جوان و گرگ‌ها" ساخته ژیل لران نیز در ایام نوروز روی آنتن شبکه یک می‌رود. این فیلم تولید سال 2008 و مدت زمان آن 110 دقیقه است. لتیسیا کاستا، ژان پل روو، استفانو آکورسی و میشل گالابرو در "دختر جوان و گرگ‌ها" بازی می‌کنند.



در خلاصه داستان این فیلم آمده است: کمی پیش از جنگ جهانی اول، در شهری در کوه‌های آلپ فرانسه در نزدیکی مرز ایتالیا، چند گرگ سلاخی‌شده به مردی به نام لئون تحویل داده می‌شود که متخصص تاکسیدرمی است.

یک بچه گرگ سیاه که از این کشتار جان سالم به در برده به دنبال خانواده خود از کوهستان به شهر می‌آید. آنژل دختر کوچک لئون بچه گرگ را نجات می‌دهد و ...