به گزارش خبرنگار مهر، "ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با رضا رئیسی نویسنده رمان "قطار 57" و یادداشتی درباره سینمای وحشت. معرفی برترین‌های کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان، نمایش‌های جدید در سال نو، قرار گرفتن "درباره الی" در گزینه‌های اکران عید، جنگ 33 روزه لبنان به روایت انیمیشن ایرانی"عملیات آلباترون" و گشایش نمایشگاه کتاب فرانسه با حضور ایران در صفحه پایانی آمده است.

"وطن امروز" در صفحه سینما می‌پردازد به گزارشی از وضعیت اکران فیلم‌ها در سالی که گذشت، نگاهی به "کتونی سفید" و مطلبی درباره بازسازی سالن سینماها. گفتگو با افشین هاشمی بازیگر نمایش "شکار روباه"، گپی با بهزاد فراهانی و اخبار کوتاه در صفحه تئاتر، راه‌اندازی استودیو موسیقی بل پس از سه سال، گپی با راضیه تجار، پیشنهاد فیلم "باغ‌های کندلوس"، "درباره الی" در جمع اکران نوروزی، حرف‌های محمد احصایی از هنرهای تجسمی سال 87 و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

"همشهری" در صفحه تجسمی می‌پردازد به نخستین جشنواره مجسمه‌های شنی و مطلبی درباره زری‌بافی. نگاهی به سینمای چین در سال 2009 و یادداشت در صفحه سینما، مطلبی درباره گزینه‌های اکران نوروزی سینماها، نگاهی به "برخورد خیلی نزدیک" و اخبار کوتاه در صفحه فرهنگ و همایش بزرگ فردوسی در توس و برلین، بزرگداشت هنرمندان سفرکرده، برگزیدگان جشنواره کتاب کودک و نوجوان و اخباری کوتاه از قریبیان، صابری، زارعی و ناظری در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"خورشید" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به مروری بر پرونده اسکار 2009، طرح‌های سینمایی درباره انقلاب اسلامی، گپی با رهبر قنبری، چند نکته درباره بازیگران فرنگ‌رفته ایرانی و اخبار کوتاه. چند یادداشت و معرفی مهران رجبی به عنوان چهره روز در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما درباره ویژه برنامه‌های دهه فجر سیما، آخرین وضعیت پروژه‌های انقلاب اسلامی سینمای ایران، آماده شدن "در حصار آرزو" و اخبار کوتاه. گفتگو با عباس غفاری کارگردان نمایش "خواب به‌وقت حوریه"، بازتاب یک گزارش خبری و روی پیشخوان. نگاهی به سومین جشنواره فیلم شهر در صفحه سینما و اعتراض هنرمندان به رد طرح خرید دو دهم درصدی آثار هنری و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.

"اعتماد ملی" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به نگاهی به رابطه نامزدهای ریاست جمهوری با فرهنگ، مراسم گرامیداشت 16 هنرمند درگذشته تئاتر، مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، برپایی کارگاه نمایشی برای استادان نقاش و اخبار کوتاه.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به حضور "درباره الی" در گزینه‌های اکران نوروزی، خبر تأسیس شبکه تلویزیونی سینما از سوی مدیر عامل خانه سینما، یادداشتی از تهیه‌کننده فیلم "به رنگ ارغوان" و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با توبیاس وولف نویسنده آمریکایی، حکومت بوش از نگاه وی و اخبار کوتاه. افتتاح استودیو بل، گفتگو با همایون خرم ، کارگاه نقاشی 215 استاد هنرهای تجسمی ایران، اجرای اپرای عباس کیارستمی در لندن، اضافه شدن "درباره الی" به گزینه‌های اکران نوروز و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.