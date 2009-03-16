نگاهی به هفته هفدهم لیگ دسته اول/ کار بزرگ استیل آذین و صعود به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور، عصر دیروز با برگزاری 3 دیدار به پایان رسید، هفته ای که به علت برگزاری مسابقات جام حذفی و رقابت های عقب افتاده این رقابت ها طی 11 روز به پایان رسید.

در مسابقات این هفته گروه الف، تیم استیل آذین با پیروزی 3 بر یک برابر آلومینیوم اراک که بزرگترین دیدار این هفته بود، با توجه به توقف خانگی شهرداری تبریز برابر مهرکام پارس، بار دیگر به صدر جدول رده بندی این گروه صعود کرد.

قطعا رقابت این سه تیم در بالای جدول برای کسب سهیمه صعود مستقیم به نهمین دوره لیگ برتر از این هفته حساستر خواهد شد و کوچکترین اشتباه می تواند تغییرات بسیاری در صدرجدول این گروه ایجاد کند. تیم های دیگر این گروه شانس های خود برای کسب سهیمه پلی آف را هم تا حدودی از دست داده اند.

همچنین در گروه ب هم مس رفسنجان دست به کار بزرگی زد و در ورزشگاه خانگی با 4 گل شاهین پارس جنوبی صدرنشین این رقابت ها را شکست داد تا فاصله خود را با صدر جدول این گروه کاهش دهد. البته تراکتورسازی بیش از مس رفسنجان از شکست شاهین سود برد، زیرا با پیروزی 5 بر صفر برابر دیهیم اهواز قعرنشین فاصله خود را با صدرجدول این رقابت ها به 3 امتیاز برساند.

در حال حاضر همانند گروه الف، این سه تیم شانس صعود مستقیم به لیگ برتر و یا حضور در بازی پلی آف را دارند و سایر تیم های شانس خود را برای رقابت با این تیم ها اندک می دانند.

نتایج کامل و جدول رده بندی مسابقات هفته هفدهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور در گروه های دوگانه به شرح زیر است:

گروه الف:

پنجشنبه 15/15/87

* مقاومت بسیج فارس یک - کوثر لرستان 2

گل ها: علی پرهیزکار(54) برای مقاومت - ابوالفضل ابراهیمی(22) و مهدی نصیری(28) برای کوثر

جمعه 16/12/87

* گل گهر سیرجان یک - شهرداری زنجان صفر

گل: مسلم فیروز آبادی(77) برای گل گهر

شنبه 17/12/87

* شهرداری بندرعباس 2 - صنعت نفت آبادان 2

گل ها: هدایت شهریاری(87- پنالتی) و بهروز شفاهی(6+90) برای شهرداری - سعید حلافی(55) و رناتو(89) برای صنعت نفت

چهارشنبه 21/12/87

* نساجی مازندران 3 - سپاهان نوین اصفهان یک

گل ها: رضوان گران(35)، اصغر رامشگر(70)و رسول ستارپور(82) برای نساجی- حسین حجازی پور(20)برای سپاهان نوین

جمعه 23/12/87

* هما تهران صفر - پتروشیمی تبریز یک

گل: رسول زمانی(25) برای پتروشیمی

* شهرداری تبریز 2 - مهرکام پارس 2

گل ها: جابر انصاری(12) و علی کریمی(73) برای شهرداری تبریز- علیرضا اکبرپور(54) و علی موسوی(90) برای مهرکام

یکشنبه 25/12/87

* آلومینیوم اراک یک - استیل آذین 3

گل ها: روبرت مارکوسی(65) برای آلومینیوم - ابراهیم اسدی(43)، رضا نوروزی(48) و رضا فتحی(1+90) برای استیل آذین

جدول رده بندی گروه یک:

1- استیل آذین 35 امتیاز

2- شهرداری تبریز 34 امتیاز

3- آلومینیوم اراک 29 امتیاز(یک بازی کمتر)

4- پتروشیمی تبریز 28 امتیاز

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13- نساجی مازندران 14 امتیاز

14- شهرداری زنجان 10 امتیاز

گروه ب:

جمعه 16/12/87

* پیام مخابرات فارس یک - تربیت یزد صفر

گل: محمد ابراهیمی(60) برای پیام مخابرات

* آلومینیوم هرمزگان یک - داماش لرستان یک

گل ها: عدنان دلفی(82) برای آلومینیوم هرمزگان - علیرضا افضلی(40) برای داماش

* شیرین فراز کرمانشاه 2 - نیروی زمینی تهران صفر

گل ها: محمد نیک سیرت(15) و حمزه ملکی نیا(50) برای شیرین فراز

جمعه 23/12/87

* مس رفسنجان 4 - شاهین پارس جنوبی صفر

گل ها: قاسم دهنوی(8)، حسین فیوج(63)، امیرحسین محمدی(75) و محمدعزیزی(83) برای مس رفسنجان

* شاهین اهواز 2 - ماشین سازی تبریز یک

گل ها: حسین چریم(34) و علی بختیاری زاده(45) برای شاهین اهواز - محسن دلیر(5) برای ماشین سازی تبریز

یکشنبه 25/12/87

* تراکتورسازى 5 - دیهیم اهواز صفر

گل ها: مسعود ابراهیم زاده (5، 10، 16، 74) و مهدی کیانی(87) برای تراکتورسازی

* شموشک یک - اتکاى گرگان یک

گل ها: مرتضی حاجی زاده(50- گل به خودی) برای شموشک - روح الله عبدالهی(62) برای اتکا

جدول رده بندی گروه ب:

1- شاهین پارس جنوبی 37 امتیاز

2- تراکتورسازی تبریز 34 امتیاز

3- مس رفسنجان 32 امتیاز

4- پیام مخابرات شیراز 27 امتیاز

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13 - دیهیم اهواز 14 امتیاز

14- ماشین سازی تبریز 11 امتیاز