دکتر محمد حسین طوسی‌وند رئیس بنیاد فردوسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: به دلیل تقارن روز بزرگداشت این حماسه‌سرای بزرگ با مراسم افتتاح شعبه بنیاد فردوسی در طوس تصمیم گرفتیم همایش بزرگداشت فردوسی را سال آینده در همین شهر برگزار کنیم.

وی افزود: علاوه بر افتتاح شعبه بنیاد در خراسان‌رضوی برنامه‌های متنوعی برگزار خواهیم کرد که نمایش آثار اساطیری شاهنامه سبک سمبلیک یا قهوه خانه‌ای از استاد منوچهر وفایی، عضور هیئت امنای بنیاد به مدت یک هفته، ارائه مقالات بوسیله فرهیختگان علم و ادب خارج و داخل کشور پیرامون موضوعات مختلف، برگزاری نقالی و شاهنامه‌خوانی در کنار پرده‌های استاد وفایی توسط امیر حسین صادقی، عضو فعال بنیاد از جمله این برنامه‌هاست.

طوسی‌وند درادامه خاطرنشان کرد: اجرای موسیقی محلی، سرودهای جمهوری اسلامی و سرود "ای ایران" توسط گروه موسیقی آکادمی موزیک با صدای استاد رشید وطن دوست، بازدید جمعی از موزه کتابخانه آستان قدس رضوی، تشکیل مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی شاخه طوس و بازدید جمعی از شاعران علم وادب ایران عطار و خیام در نیشابور از دیگر برنامه‌های ماست.

وی خاطرنشان کرد: زمان برگزاری این همایش از روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه لغایت روز شنبه 26 اردیبهشت است.

به گفته رئیس بنیاد فردوسی، در این همایش پس از انتخاب اعضای جدید شواری مرکزی شعبه بنیاد در طوس، سند شعبه خراسان رضوی با حضور نماینده سازمان میراث فرهنگی به منتخبان شورای مرکز بنیاد در طوس واگذار خواهد شد.

طوسی‌وند همچنین از برگزاری همایش بزرگداشت فردوسی در برلین آلمان خبر داد و تصریح کرد: از مدتها پیش به دنبال برگزاری همایش بزرگداشت فردوسی در آلمان بودیم که بر اساس برنامه‌ریزیها قراراست این همایش با هماهنگی قبلی سفارت جمهوری اسلامی ایران و سفیر محترم جناب شیخ عطار به مدت دو روزاز 11 الی 12 سپتامبر در برلین برگزار شود.

بنیاد فردوسی از زمان تاسیس در سال 82 تا کنون فعالیتهای زیادی در شاهنامه‌پژوهی و معرفی شاهنامه در داخل و خارج از ایران داشته است. دکتر محمد طوسی‌وند شاهنامه‌پژوه وپزشک جراح مغز و اعصاب بنیانگذار این بنیاد خصوصی است و دکتر میرجلال الدین کزازی، دکتر حسن انوشه، دکتر جلال خالقی مطلق، دکتر فریدون جنیدی و دکتر قدمعلی سرامی از جمله اعضای این بنیاد هستند.