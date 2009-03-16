مسئول همکاری ایران با پروژه سرن به مهر خبر داد: آغاز بکار مجدد شتابگر سرن در تابستان/ LHC آغاز جهان را نشان می دهد

دکتر حسام الدین ارفعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه برخورد ذرات در برخورد دهنده بزرگ هادرون به دلیل نقص در سیستم مغناطیسی آن با تاخیر و توقف مواجه شده است، گفت: در حال حاضر محققان مشغول تعمیر و راه اندازی این شتابگر هستند.

وی عامل بروز این اختلال را نشت گاز هلیوم در شتابگر عظیم سرن (LHC) به دلیل نقص در ارتباط الکتریکی دانست و افزود: قرار است این شتابگر در تابستان سال آینده آغاز به کار کند.

مسئول همکاری ایران با پروژه سرن، سرن (CERN) را بزرگترین مجموعه آزمایشگاهی دنیا در زمینه فیزیک ذرات بنیادی و فیزیک هسته ای دانست و ادامه داد: این مجموعه عظیم و منحصربفرد در حاشیه شهر ژنو سوئیس در شهر "میرین" در مرز مشترک فرانسه و سوئیس واقع شده است. سرن در 29 سپتامبر سال 1954 میلادی توسط سازمان اروپایی تحقیقات هسته ای شکل گرفت و در طی این مدت نزدیک 53 سال توانسته نقش بسیار موثری در رشد و توسعه علم فیزیک داشته باشد.

وی ادامه داد: بزرگترین برنامه کنونی سرن علاوه بر تحقیقات گوناگون در زمینه فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی، اجرای پروژه بزرگ LHC یا Large Hadron Collider (ابرتصادم گر هادرونى) است که به عنوان بزرگترین پروژه تحقیقاتی جهان شناخته می شود. ابرتصادم گر هادرون یک شتاب دهنده ذرات با انرژى و پیچیدگى بى نظیر و بى سابقه است که هدف آن ایجاد سیاهچاله میکروسکوپی است تا در لحظه کوتاهی انفجار بزرگ را که آغاز شکل گرفتن کائنات است را به نمایش بگذارد.