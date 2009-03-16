رنگ سرخ گلها برای مقابله با گیاهخواران است

به گزارش خبرگزاری مهر، زیست شناسان طی مطالعات اخیر خود اعلام کردند که رنگ سرخ گلهای رز که در سیری تکاملی شکل گرفته است به منظور ایجاد ترس در مهاجمان و دشمنان این گل به وجود آمده است و تنها برای زیبایی نیست.

طبیعت شناسان همیشه بر این باور بودند که ظاهر متنوع و رنگارنگ گلها به منظور جذب حشرات و پرندگان بوده است تا بتوانند با استفاده از این جانداران گرده افشانی کنند.

اما زیست شناسان سه دانشگاه متفاوت با ارائه مقاله ای جدید این نظریه را رد کرده و اعلام کردند دلیل وجود این رنگ ایجاد هراس در گیاهخواران است زیرا این رنگ در طبیعت نشان دهنده وجود سیانور در محیط است.

محققان دانشگاههای پلیموت، پورتزموت و کارتین با مطالعه بر روی گیاهان در استرالیای جنوبی دریافتند که نیاز برای دفاع در برابر گیاهخواران یکی از اصول حیاتی در تکامل این گونه های گیاهی بوده است. در همین راستا دانشمندان موفق به کشف سطوح بالایی از سیانور در گلهای قرمز رنگی مانند رزها شدند که در دفع مهاجمان تاثیر گذار بوده است.

بر اساس گزارش تلگراف، دانشمندان معتقدند رنگ قرمز گلها در بسیاری از جوندگان مانند کانگوروها و خرگوشها زنگ خطری است که از وجود مواد بد طعم یا مضر در گیاه خبر می دهد. این به آن معنی است که حیوانات با خوردن گیاهان می توانند میان رنگ گیاه و طعم آن ارتباط برقرار کرده و این ارتباط را فراگیرند.