کشف حفره هایی جدید در سیاره ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان به تازگی اعلام کردند سیاره ماه زخم های ناشی از برخوردهای شدید شهابسنگی گذشته خود را پنهان کرده است.

اکثر مطالعات بر روی حفره های سیاره ماه که از برخورد اجرام آسمانی به وجود آمده اند با استفاده از تصاویر صورت گرفته است اما متخصصان ناسا طی مطالعاتی جدید و با استفاده از منبعی جدید به جستجوی حفره های قدیمی پرداختند که در زیر حفره های جدیدتر پنهان شده اند.

اخترشناسان با استفاده از اطلاعات نقشه برداری ارتفاع که در دهه 1990 و به واسطه ماموریت کلمنتاین به دست آمده بود مطالعات خود را آغاز کردند. همچنین به منظور مشاهده نشانه های برخوردهای قدیمی به شبیه سازی رایانه ای نیز روی آوردند.

نتیجه این مطالعات موفق به آشکار کردن 150 حفره با وسعت 300 کیلومتر در سطح ماه شد. هربرت فری از متخصصان پایگاه فضایی گدارد که هدایت این مطالعات را به عهده داشته است اکنون در تلاش برای تعیین سن این حفره های تازه کشف شده است.

در صورتی که سن این حفره ها با دیگر حفره ها یکسان باشد می تواند تاکیدی بر این نظریه باشد که بمباران شهابی در داخل سیستم خورشیدی طی یک دوره شدید و پر قدرت و در حدود 4 بیلیون سال پیش رخ داده است.

برخی از دانشمندان معتقدند حیات قبل از آغاز این بمباران کیهانی شکل گرفته است که در این صورت و به گفته محققان دانشگاه ویسکونزین امکان بقای آن پس از چنین برخوردهای قدرتمندی بعید به نظر می رسد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، این مطالعات که به زودی در کنفرانس ماه و علوم سیاره ای در تگزاس ارائه خواهد شد با دسترسی به اطلاعات جدید مدارگرد ماه آسیایی ها به جزئیات دقیق تری دست خواهد یافت.