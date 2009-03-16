افروغ در گفتگو با مهر: اخلاق را قربانی سیاست نکنیم / وظیفه حکومت بسط اخلاق است

دکتر عماد افروغ جامعه‌شناس وعضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مناسبت میلاد پیامبر اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با الگوی اخلاق و مهرورزی پیامبر اعظم (ص) گفت: اخلاق حسنه به نام پیامبر گرامی در این کشور نهادینه شده، اما متأسفانه نمی توان گفت اخلاق نبوی در کشورمان نهادینه شده است.

ضرورت توجه بیشتر و بهتر به دستوران خاتم پیامبران حقیقتی انکارناپذیر است

وی افزود: ما مسلمانان وقتی نام رسول را می شنویم آن آیه شریف برایمان تداعی می شود که می فرماید "ولکم فی رسول الله اسوة حسنة‏" که حکایت از پیوند رسول اکرم با اخلاق است. همه ما از این امر اطلاع داریم اما متأسفانه شاهد آن نیستیم. زیبنده یک جامعه اسلامی نیست که شاهد فعل اخلاقی در میان مردم، حاکمان و اصحاب قدرت نباشیم. این یک واقعیت است و باید کوشید که به دستورات چهره ویژه، شخصیت خاص، خاتم پیامبران، اشرف مخلوقات توجه بیشتری کرد و سیره علمی و سیره نظری ایشان را مورد توجه قرار داد.

افروغ نزدیکی و درک عمق جهان بینی و همچنین نظام ارزشی پیامبر اکرم را عاملی برای بسط و گسترش اخلاق وی دانست و یادآور شد: متأسفانه سال پیامبر اعظم، چندان گام شایسته ای برداشته نشد، تنها به سطح رفتاری و اخلاقی پیامبر توجه شد و در رابطه با معرفی معرفت پیامبر و نوع نگاه آن حضرت ، باورها و ارزشی که پیامبر بر آن اصرار می ورزیدند تلاشی صورت نگرفت. توجه به این موارد به سال پیامبر محدود نمی شود و هرسال می توان به معرفت پیامبر پرداخت.

حکومت وسیله ای برای بسط اخلاق است

این استاد جامعه شناسی تصریح کرد: فعل اخلاقی برای خود یک تعریف دارد و دربرگیرنده خوبی و خیر است، باید این مفاهیم را به خوبی درک کرده و سیاستمردان ما متوجه این معنا باشند که حکومت وسیله ای برای بسط اخلاق است، اخلاق وسیله سیاست نیست بلکه سیاست وسیله اخلاق است. اینکه ما از پیوست اخلاق و سیاست صحبت می کنیم این مفاهیم باید مورد توجه قرار گیرد.

اخلاق نباید قربانی سیاست شود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اظهار داشت: برخی موارد عکس این روند را مشاهده کرده و متوجه می شویم که اخلاق قربانی بازیهای سیاسی می شود. همانطور که اخلاق یک جایگاه ویژه دارد این جایگاه باید در سیاستهای اقتصادی، قدرت ورزی ما و تعریف ما از قدرت مشهود باشد. تمام اتفاقاتی که در جامعه رخ می دهند چون تحقق حکومت اسلامی، تأمین معاش و رفاه عمومی، همه در جهت اخلاق و معرفت خداوند هستند.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه یک الگوی عملی در اختیار داریم گفت: پیامبر اعظم (ص) الگوی عینی این موارد است. باید پیامبر را آنچنان که هست بشناسیم و به نوع نگاه پیامبر نگریسته و آن نزدیک شویم.

افروغ در پایان بر ضرورت گسترش معارف نبوی تأکید کرد و آن را یکی از وظایف اصلی جمهوری اسلامی و تک تک مسلمانان جهان دانست.