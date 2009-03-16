تشریح نحوه توزیع وام شهریه درسال88/ اختصاص وام تنها به 20درصد متقاضیان

وام شهریه سال آینده به 20 تا 25 درصد متقاضیان تعلق می گیرد

مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با در نظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص 120 میلیارد تومان اعتبار برای وام شهریه در سال 88 در بهترین شرایط به 20 تا 25 درصد از دانشجویان شهریه ای دانشگاهها وام می رسد و این درصد معادل سال جاری خواهد بود.

توزیع وام بر اساس تعداد دانشجوی دانشگاهها و موسسه شهریه ای

وی سیاست وزارت علوم برای توزیع وام شهریه در سال آینده را توزیع عادلانه وام میان دانشگاهها عنوان کرد و اظهار داشت: معیار پرداخت وام شهریه به دانشجویان در سال آینده، تعداد دانشجویان هر دانشگاه و موسسه شهریه ای است.

نحوه تخصیص وام شهریه در سال 88

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در گذشته وام شهریه را به طور متمرکز توزیع می کردیم اما در سال جاری با توجه به محدودیت منابع، این اعتبار بین دانشگاهها بر اساس تعداد دانشجو، مقاطع تحصیلی، متوسط شهریه تخصیص می یابد.

وی اظهار داشت: دانشگاهی مانند تهران را نمی توان با یک موسسه و دانشگاه کوچکتر به طور یکسان دید و وام مساوی پرداخت کرد.

زرینه زاد به مهر گفت: تشخیص اینکه کدام دانشجو مستحق دریافت وام شهریه است یا نه به عهده معاون دانشجویی هر دانشگاه است. معاونین دانشجویی به طور مسمتر در ارتباط با دانشجو هستند و می توانند اولویت را در پرداخت وام شهریه به دانشجویان، تعیین کند.

وی اظهار داشت: اگر دانشگاهها را در دریافت وام شهریه آزاد بگذاریم موجب می شود که برخی 100 درصد نیازش تأمین و برخی دیگر از دانشگاهها نیازهایشان تأمین نشود.

زرینه زاد اضافه کرد: اوج دانشجو رو به نزول است و تعداد کل دانشجویان شهریه ای دانشگاهها در سال آینده مانند سال جاری خواهد بود.