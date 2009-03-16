در بیانیه پایانی کنفرانس وحدت اسلامی تأکید شد: اختلافات جزئی مسلمانان نباید موجب مشکلات سیاسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنندگان در این کنفرانس تأکید داشتند که امت اسلامی با چالشهای بزرگی روبرست که شخصیت و فرهنگ و عناصر اساسی موجودیت و نقش تمدنی مطلوب آن را مورد هدف قرار داده و سعی در عقب نگهداشتن این امت در زمینه های علمی، اقتصادی و نظامی و غیره داشته، طرحهایی جهت دور نمودن او از اسلام و ایجاد تشکیک در توان اسلام برای مقابله با مشکلات زندگی و تقلید از غرب و وابستگی و شیفتگی به آن دارد.

در بیانیه پایانی بیست و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی همچنین آمده است: امت اسلامی متأسفانه دچار حالت افراط گرایی و جمود فکری و عقب افتادگی در اندیشه و جهالت و تعصب گردیده و گرفتار تنگ نظری برخی جهت منافع شخصی خود شده که این مسئله تشویق کننده ایجاد چند دستگی و اعمال برخی از رفتارهای تحریک آمیز در جای جای جهان اسلام شده است.

شرکت کنندگان در کنفرانس بر تأکید کردند نیاز مبرمی به ایجاد طرحهای مفصل راهبردی از جمله بالا بردن سطح آگاهی میان مسلمانان در زمینه های گوناگون ، تشویق به تعمیم اجرای شریعت اسلامی در زمینه های مختلف، فعال نمودن روند آموزشی و پرورشی فراگیر در بخشهای گوناگون بر پایه آموزه های اسلام در تلاش برای دسترسی به یکپارچه سازی موضع واحد بطور عملی در مسائل گوناگون و تحقیق همیاری و همبستگی میان آنها در زمینه های مختلف وجود دارد .

تقویت نهادهای فعالیت مشترک اسلامی همچون سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای غیر رسمی تبلیغی و خیریه ای و آموزش و پرورش و اطلاع رسانی و استفاده بهینه از امکانات سیاسی و اقتصادی و جغرافیایی از توانهای علمی امت و بسیج نمودن آن در جهت تحقق هدفهای بزرگ و مقاومت در برابر چالشها، از دیگر ضرورتهای مورد تأکید در این بیانیه هستند .

شرکت کنندگان در این کنفرانس معتقدند آنچه گاهگاهی از سوی رسانه های گروهی غربی و صهیونیستی و آنچه در نوشته های برخی نویسندگان غربی به منظور توهین به شخصیت رسول اکرم(ص) درج می نمایند نشانگر نادانی فاحش آنها به ابعاد انسانی والای این شخصیت با کرامت و یا ناشی از انباشته های تاریخی کینه توزانه آنها است. از این رو لازم است روند گسترش آگاهی دادن و معرفی شخصیت رسول اکرم در سراسر جهان صورت گیرد تا مردم به روشنی بدانند آن حضرت مانند سایر برادران پیامبر خود به عنوان رحمتی اهدایی به همه بشریت و کامل کننده فضایل اخلاقی انسانی و نوری است که آنان را به راه راست هدایت می نماید.

در ادامه این بیانیه آمده است: اختلاف عقیدتی و یا تاریخی یا فقهی نباید موجب اختلافات سیاسی مسلمانان شود . برانگیختن هر گونه فتنه فرقه ای و یا قومیتی تنها به نفع دشمنان امت بوده و طرحهای فریبکارانه آنها را علیه این امت تحقق می بخشد و موجب تقویت اشغال ظالمانه سرزمینشان از سوی دشمن می گردد.

در راستای تحقق وحدت میان مسلمانان اهل قبله و تقریب میان مذاهب اسلامی، شرکت کنندگان در این کنفرانس بر لزوم احترام هر یک از پیروان مذاهب اسلامی به طرف دیگر و عدم تعرض به عقیده یکدیگر و یا به شعائر و یا فقه او در رسانه های جمعی و سخنرانی های عمومی تأکید نموده و خواستار واگذاری این گونه امور به علما و کارشناسان در بحثهای علمی آنان و عدم اهانت به بهانه صراحت بیان شده اند.

شرکت کنندگان در این کنفرانس هرگونه تجاوز صهیونیستی علیه ملت شکیبای فلسطین را محکوم نموده و به جهاد ملت قهرمان فلسطین و مقاومت شجاعانه این ملت درود فرستاده، از تلاشهای وحدت ملی آن حمایت کرده و بار دیگر بر لزوم پایبندی به اصول تغییرناپذیر حقوق این ملت و لزوم تضمین حق بازگشت پناهندگان تأکید کرده و خواستار محاکمه جنایتکاران صهیونیستی شدند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: شرکت کنندگان در این کنفرانس اعلام می دارند مقاومت حق مشروع ملتها است و با حربه هایی که نام آن را تروریسم نهاده اند تفاوت ریشه ای دارد و ترور چه به صورت فردی وچه به صورت گروهی که احتمالا برخی کشورها آن را اعمال می نمایند از نظر اسلامی و انسانی محکوم است و بدین مناسبت شرکت کنندگان در این کنفرانس به پیروزی چشمگیر مقاومت قهرمان در لبنان و فلسطین افتخار می نمایند.

این بیانیه می افزاید: شرکت کنندگان در کنفرانس از کلیه جناحهای موجود در سومالی درخواست گفتمان و همکاری در آبادانی سومالی نوین و مستقل بدور از هرگونه خونریزی و کشمکش کرده و انجام هرگونه تلاشهای دلسوزانه در این راه را تأیید می نمایند.

شرکت کنندگان در این کنفرانس حمایت خود را از هرگونه اقدامی که منجر به حل و فصل مشکل دارفور می شود و آشتی ملی در سودان را فراهم می آورد تأیید و هرگونه اقدام دادگاه بین المللی را در صدد بازداشت البشیر رئیس جمهوری سودان گردیده است را محکوم و نادیده گرفتن جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی از سوی این دادگاه را محکوم کردند .

در بخش دیگری از بیانیه کنفرانس وحدت اسلامی آمده است: شرکت کنندگان در کنفرانس به جهاد ملت ایران و مسئولان این کشور در جهت اجرای شریعت خداوند در بخشهای گوناگون زندگی خود درود می فرستد و هرگونه توطئه علیه این حرکت شایسته را محکوم می نمایند و همچنین حمایت خود را از مواضع جمهوری اسلامی ایران در روند پیشرفته نمودن توانایی هسته ای خود در بخشهای مسالمت آمیز اعلام داشته و کلیه روشهای پیچیده ای را که در تلاش برای جلوگیری از استفاده ایران از حق مشروع خود که بر اساس قوانین بین المللی انجام می گیرد محکوم می نمایند و از کشورهای جهان اسلام خواهان بهره گیری از این تجربه می باشند.