"عباس البیاتی" در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره اوضاع کنونی عراق پس از انتخابات شوراهای استانی که 31 ژانویه(12 بهمن)برگزار شد،اظهار داشت : پس از انتخابات اخیر، نیروهای سیاسی آرایش جدیدی پیدا کرده است و تغییری در معادله سیاسی ایجاد شد، عراق اکنون تا حد زیادی به سمت ثبات امنیتی پیش می رود و به همین سبب ما شاهد مسابقه کشور های همسایه و کشورهای عربی و اروپایی در سفر به عراق و دستیابی به فرصتهای سرمایه گذاری در عراق هستیم.

وی خاطر نشان کرد : دولت عراق توانست اقتدار خود را بازیابد و شهروندان عراقی اکنون احساس می کنند دولت قدرتمندی دارند که می تواند از آنها حمایت و از آزادیشان دفاع کند؛ما معتقدیم عراق مراحل دشوار را پشت سرگذاشته است و اکنون ما در مرحله جدیدی قرار داریم،البته در مرحله جدید هم با چالشها و رخدادهای مهمی روبرو هستیم،امسالفسال انتخابات است و انتخابات متعددی شاهد خواهیم بود.

عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی گفت : سال 2009، سال انتخابات در عراق است. پس از برگزاری انتخابات شوراهای استانی،انتخابات شهر و روستا در شش ماه آینده برگزار خواهد شد؛ در ادامه انتخابات استان کرکوک و همه پرسی درباره توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق و در نهایت انتخابات پارلمانی را شاهد خواهیم بود.

وی با مهم خواندن دستاوردهای دولت منتخب عراق خاطر نشان کرد : نوری المالکی به عنوان یک دولتمرد قدرتمند خود را نشان داده و ملت عراق اکنون بر گرد مالکی حلقه زده اند و همچنین نیروهای سیاسی معتقد هستند مالکی موفقیتهای زیادی برای عراق به دست آورده است.

این عضو ائتلاف عراق یکپارچه درباره آینده این ائتلاف به مهر گفت : در حال حاضر رویکرد و گرایشی برای ترمیم و اصلاح سیاسی در ائتلاف عراق یکپارچه وجود دارد و گامهایی برای جذب نیروهای جدید در ائتلاف و بازگرداندن نیروهایی که از آن خارج شدند، برداشته شده است.

وی با رد ادعای برخی طرفها مبنی بر اینکه دوستان ایران در انتخابات اخیر شکست خورده اند،خاطر نشان کرد : ایران دوست همه گروهها و قومیتهای عراقی است ایران تنها یک دوست در عراق ندارد و با همه گرایشها و عناصر تشکیل دهنده و قومیتهای عراق دوست است دوم اینکه آنها که در انتخابات اخیر پیروز شدند مانند ائتلاف دولت قانون از هفت گروه اسلامی تشکیل شده است و جریان الاحرار اسلامگرا هستند، بنابراین اسلامگراها شکست نخوردند و آنها اکنون قدرت اساسی در عراق هستند اما نیروهایی که قدرت را در انحصار خود قرار نداده اند و دولت فعلی عراق، دولت وحدت ملی است که اسلامگراها و لیبرالها و لائیکها را در خود جای داده است.

البیاتی درباره روابط تهران و بغداد اظهار داشت : روابط ایران و عراق، روابط گسترده و پیشرفته است و این روابط هر روز در حال گسترش است و هر اندازه این روابط قوی تر باشد به نفع دو کشور و تمام منطقه است،قوی بودن روابط ایران و عراق به نفع ملتهای عراق و ایران و امنیت و ثبات منطقه است.ما به آینده جبهه مقاومت خوش بین هستیم.

وی درباره آخرین خبرها درباره وضعیت گروهک تروریستی منافقین به مهر گفت : دولت عراق همچنان بر تصمیم و موضع خود مبنی بر ضرورت بسته شدن اردوگاه اشرف و خروج اعضای این گروهک پافشاری می کند،زیرا قانون اساسی عراق با حضور و فعالیت هر گروه تروریستی بر ضد کشورهای همسایه مخالف است و دولت مالکی بارها به این گروهک برای خروج از عراق اولتیماتوم داده است.