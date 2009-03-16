ایرادات بودجه مصوب مجلس برای 88 ناچیز و متعارف است

عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان این مطلب اظهارداشت: بودجه 88 ایراد قانونی زیادی نداشت و این ایرادات مانند سالهای گذشته معمول است.

وی افزود: این ایرادات شامل 7- 8 مورد است که از جمله آن عدم رعایت سقف اعتبارات است و مغایر اصل 52 و 53 قانون اساسی است.

کدخدایی خاطرنشان کرد: در چند مورد نیز ابهام وجود دارد که شورای نگهبان خواستار رفع این ابهامات شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که آیا در ایرادات شورای نگهبان موردی وجود د ارد که با اصرار مجلس نیاز به ارسال به مجمع تشخیص مصلحت باشد، گفت: بعید می دانم در موردی این اتفاق بیفتد اما همه چیز به مجلس بستگی دارد.

وی مجددا تاکید کرد: همه ایرادات شورای نگهبان به بودجه مصوب مجلس عادی بود و به صورت عادی نیز مورد بررسی قرار گرفت.