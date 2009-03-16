موافقت اسلام آباد با درخواست مخالفان/ شریف پایان اعتراضات را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس پاکستان، ناآرامیهای چند روز اخیرپاکستان با موافقت دولت برای بازگشت "افتخار محمد چودری" رئیس سابق دیوان عالی این کشور به پست قبلی خود به پایان رسید

چودری به همراه تعدادی دیگری از قضات پاکستان توسط "پرویز مشرف" رئیس جمهور سابق این کشور از کار برکنار شده بود.

در همین رابطه، "نواز شریف" رهبر مخالفان در پاکستان و نخست وزیر سابق این کشور، که دیروز حکم بازداشت خانگی او صادر شده بود امروز صبح اعلام کرد در پی تصمیم دولت پاکستان برای بازگرداندن افتخار چودری رئیس سابق دیوان عالی این کشور به سمت خود، با لغو تظاهرات گسترده در پاکستان موافقت کرده است.

شبکه الجزیره نیز با ارائه گزارشی از تحولات پاکستان، بازگشت چودری به پست ریاست دیوان عالی را آغازی برافول قدرت "آصف علی زرداری" رئیس جمهور پاکستان، خواند.

شبکه خبری الجزیره در گزارش خود از پاکستان اعلام کرد : با حکم انتصاب مجدد قضات برکنار شده پاکستان به سمت قبلی شان ، التهاب سیاسی این کشور افول می کند زیرا سازمان دهندگان تظاهرات تاکید کردند از برنامه خود برای ادامه تظاهرات صرفنظر می کنند. انها انتصاب مجدد افتخار محمد چودری را به سمت ریاست دادگاه عالی پاکستان ، پیروزی جریان مخالفان تلقی می کنند.

الجزیره در ادامه گزارش خود افزود : کشورهای غربی نیز بر" زرداری" فشارهای زیادی وارد کرده بودند تا وی به این کار تن بدهد. این اقدام زرداری به نشانه شاخه زیتونی است که وی به سوی همه احزاب سیاسی گرفته است. با تصمیم شب گذشته بعید به نظر می رسد که تقابل سیاسی در پاکستان شدت بگیرد.

پرویز مشرف ، رئیس جمهور سابق پاکستان، در نوامبر سال 2007 افتخار چودری را به همراه شماری دیگر از قضات دادگاه عالی از کار برکنار کرد زیرا آنها مخالف اختیارات گسترده رئیس جمهور بودند.

پس از اعلام تصمیم شب گذشته دولت پاکستان، شمار زیادی از هواداران چودری در بیرون از خانه وی تجمع کرده و پیروزی شان را جشن گرفته اند. تحلیلگران می گویند این تحولات ، نقطه آغاز افول قدرت زرداری است زیرا وی همواره با انتصاب مجدد قضات به سمت خود مخالفت کرده بود.