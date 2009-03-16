سه نفر از کارکنان سازمان ملل در سومالی ربوده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع سازمان ملل در موگادیشو پایتخت سومالی اعلام کرد که این سه کارمند سازمان ملل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند.

این منبع که از افشای نامش خود داری کرد اضافه می کند که اوایل روز دوشنبه افراد ناشناس در جنوب سومالی این سه کارمند سازمان ملل را ربودند.

این سه نفر که یکی از آنها اهل کنیا و دو نفر دیگر غربی هستند، برای برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد (WFP) و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) کار می کردند و در هنگام عزیمت به جنوب موگادشو ربوده شدند.

گفته می شود که افراد ربوده شده در حال عزیمت به نایروبی بودند که ربایندگان ماشین آنها را متوقف می کنند.