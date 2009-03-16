به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر، صدرنشین رقابت های سری آ، دیشب در هفته بیست و هشتم رقابت های سری آ با دو گل زلاتان ابراهیموویچ در دقایق 11 و 90 مقابل میهمان خود فیورنتینا پیروز شد.

میلان در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده شب گذشته با نتیجه پرگل 5 بر یک در زمین سیه نا پیروز شد. ماکارونه در دقیقه 62 تک گل تیم میزبان را به ثمر رساند و برای میلان آندری پیرلو (7 - پنالتی)، فیلیپو اینزاگی (45 و 71) و الکساندر پاتو (55 و 78) گلزنی کردند.

در ادامه رقابت های دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* آتالانتا 2 - تورینو صفر

* لاتزیو صفر - کیه وو 3

* رجینا یک - ناپولی یک

* اودینزه یک - کاتانیا یک

* سامپدوریا 2 - رم 2

* پالرمو 5 - لچه 2

جدول رده بندی:

1- اینتر 66 امتیاز

2- یوونتوس 59 امتیاز

3- آث میلان 54 امتیاز

4- جنوا 48 امتیاز

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18- تورینو 24 امتیاز

19- لچه 23 امتیاز

20- رجینا 20 امتیاز