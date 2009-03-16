به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر، صدرنشین رقابت های سری آ، دیشب در هفته بیست و هشتم رقابت های سری آ با دو گل زلاتان ابراهیموویچ در دقایق 11 و 90 مقابل میهمان خود فیورنتینا پیروز شد.
میلان در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده شب گذشته با نتیجه پرگل 5 بر یک در زمین سیه نا پیروز شد. ماکارونه در دقیقه 62 تک گل تیم میزبان را به ثمر رساند و برای میلان آندری پیرلو (7 - پنالتی)، فیلیپو اینزاگی (45 و 71) و الکساندر پاتو (55 و 78) گلزنی کردند.
در ادامه رقابت های دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* آتالانتا 2 - تورینو صفر
* لاتزیو صفر - کیه وو 3
* رجینا یک - ناپولی یک
* اودینزه یک - کاتانیا یک
* سامپدوریا 2 - رم 2
* پالرمو 5 - لچه 2
جدول رده بندی:
1- اینتر 66 امتیاز
2- یوونتوس 59 امتیاز
3- آث میلان 54 امتیاز
4- جنوا 48 امتیاز
----------------------
18- تورینو 24 امتیاز
19- لچه 23 امتیاز
20- رجینا 20 امتیاز
نظر شما