آغاز بازی در "کلاه پهلوی" / قرار نیست در "شوک" بازی کنم

این بازیگر سینما درباره فعالیت‌های جدید خود به خبرنگار مهر گفت: تاکنون برای حضور در فیلم تلویزیونی "شوک" با من مذاکره نشده و قرار نیست در این فیلم بازی کنم. بازی من از روز گذشته در مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به کارگردانی سیدضیاءالدین دری آغاز شده است.

دیروز خبر مذاکره با زارعی برای نقش‌آفرینی در نخستین تجربه جدی سیامک خواجه‌وند منتشر شده که قرار است فروردین 88 کلید بخورد. زارعی همچنین نوروز با فیلم سینمایی "درباره الی" ساخته اصغر فرهادی به سینماها می‌آید.

مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک است و ماجرای جوانی به نام فرخ را دنبال می‌کند که پس از ادامه تحصیل در فرانسه به ایران می‌آید و در شهری کوچک فرماندار می‌شود. در همین زمان با صدور فرمان کشف حجاب از سوی رضاخان او موظف به اجرای این فرمان است، اما...

داریوش فرهنگ، امین حیایی، امیرعلی دانایی، داریوش کاردان،محمدرضا شریفی نیا، شقایق فراهانی، گوهر خیراندیش، ماه‌چهره خلیلی، فرهاد آئیش، جمشید شاه‌محمدی، رضا فیاضی، بهاره افشار، صالح میرزاآقایی، آناهیتا نعمتی، کاظم افرندنیا، شهره لرستانی، سیروس گرجستانی، فرشید ابراهیمیان، داود رشیدی، بیوک میرزایی، نادر سلیمانی و ... دیگربازیگران مجموعه هستند.