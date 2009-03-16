دستور العمل و مقررات اجرایی گلخانه های کشور تهیه شد

بهروز غیبی در گفتگو با مهر گفت: تهیه نظام نامه گلخانه ای کشور در راستای ساماندهی به ساخت و ساز گلخانه ها بوده و شامل کلیه دستورالعملها، مقررات اجرایی و فرآیندهای تهیه و تصویب طرحها، احداث گلخانه ها و مجتمع های گلخانه ای و واحدهای تولید و پرورش قارچهای خوراکی در شرایط فعلی کشور است.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: این نظام نامه از نظر کمی و کیفی در ساخت و ساز اصولی و تولید مناسب برای متقاضیان طرحهای احداث گلخانه ای کشور مفید و موثر واقع خواهد شد و راهنمای مناسبی برای دست اندرکاران بخش کشاورزی است.

وی پشتوانه اجرای این دستورالعمل را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خواند و افزود: نظام نامه گلخانه های کشور در 29 بهمن ماه امسال به تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری رسید و به عنوان کار جدید در بخش کشاورزی اجرایی می شود.

غیبی با اشاره به واگذاری و صدور پروانه های تاسیس و نیز بهره برداری به سازمان نظام مهندسی کشور در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی اظهارداشت: دراین نظام نامه بیمه عوامل تولید در گلخانه های کشور استقرار یافته، ضمن اینکه طرحهای آرمانی گل و گیاهان زینتی تهیه و تدوین شده و تسهیلات برای وارد کنندگان اندامهای تکثیری گل و گیاهان زینتی در قالب تدوین دستورالعمل هماهنگ با بخش خصوصی دست اندرکار فراهم شده است.

وی تصریح کرد: به منظور برون رفت از شرایط خشکسالی حاکم بر کشور و استفاده بهینه از منابع و عرصه ها در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی برنامه توسعه کشتهای گلخانه ای به عنوان روش کنترل شده در تولید محصولات زراعی و باغی و استمرار تولید در خارج از فصل زراعی بر اساس نظام نامه مذکور در دستور کار قرار گرفته است.

اهداف پیش بینی شده برای توسعه گلخانه ها در برنامه پنجم

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: توسعه گلخانه ها در برنامه پنجم در سطح 37 هزار و 800 هکتار پیش بینی شده که شامل توسعه گلخانه های گل و گیاهان زینتی در سطح 7 هزار و 560 هکتار و توسعه گلخانه های سبزی و صیفی در سطح 30 هزار و 240 هکتار است.

وی بیان کرد: دستور العمل و مقررات اجرایی گلخانه های کشور تا پایان امسال به کلیه استانها ابلاغ می شود.