نسل دوم صفحات هوشمند رایانه ای در راه است

به گزاش خبرگزاری مهر، این صفحات هوشمند رایانه ای لمسی و چند کاره است که ظاهری شبیه میز داشته و نمایشگر مسطح آن توانایی خواندن اشاره های لمسی متعددی را دارد. در عین حال می توان با استفاده از تصاویر چاپ شده و قرار دادن آن بر روی سطح نمایشگر دستور مورد نظر را به آن اعلام کرد.

صفحه هوشمند که به نام Second Light شهرت یافته است دارای پروژکتور ثانویه ای در داخل میز رایانه است که می تواند تصاویر را بر روی سطحی که بر فراز نمایشگر قرار گرفته است نمایش دهد. در نتیجه این ابزار قادر خواهد بود تصاویر را بر روی یکدیگر منطبق کرده و اطلاعات بیشتری در اختیار کاربر قرار دهد. برای مثال با استفاده از این پروژکتور می توان تصاویر ماهواره ای را بر روی تصویر نقشه شهری منعکس کرده و به جزئیات بیشتری از مسیر دسترسی پیدا کرد.

این دستگاه همچنین به حسگرهای مادون قرمزی مجهز خواهد بود که توانایی ترجمه اشاره ها و حرکات دست و بدن انسان را حتی بدون لمس نمایشگر خواهند داشت. دوربینهای داخلی در این سیستم نیز از وضوح تصویر و حساسیت بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل می توانند تصاویر را به شکل دستورهایی قابل اجرا تفسیر کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، Second Light در حال حاضر توسط متخصصان مایکروسافت و شرکت ردمونت در حال ساخت و تکمیل بوده و تا چند سال آینده در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.