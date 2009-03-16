کردستان با تصمیمات دولت روند جهش را همچنان ادامه خواهد داد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان کردستان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دقایقی قبل پس از ورود به سنندج مرکز استان کردستان، در جمع خبرنگاران تاکید کرد که استان کردستان با تصمیمات خوب دولت روند جهش را همچنان ادامه خواهد داد.

وی با تاکید بر لزوم شکوفا شدن استعدادهای مردم و نخبگان استان کردستان، به تشریح رویکرد دولت نهم در دور دوم سفرهای استانی پرداخت و گفت: استعدادهای شگرف استان کردستان با خدمتگزاری و رسیدگی دولتمردان شکوفا می شود و دولت باید تصمیماتی را در جهت پرشتاب کردن هر چه بیشتر این مسیر اتخاذ نماید.

احمدی نژاد همچنین به برخی از برنامه های سفر دو روزه اش به استان کردستان اشاره کرد و دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران، دیدار و گفتگو با علما وروحانیون و سخنرانی در جمع مردم سنندج را از جمله این برنامه ها برشمرد.

رئیس جمهور همچنین اعلام کرد که تعدادی از وزرا و اعضای هیئت دولت با حضور در بخش های مختلف استان کردستان از پروژه های مرتبط با حوزه کاری خود بازدید خواهند کرد.

احمدی نژاد قرار است تا ساعتی دیگر در ورزشگاه استقلال شهر سنندج در جمع مردم این شهر به ایراد سخن بپردازد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.