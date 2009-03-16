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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۸

فوتبال باشگاهی فرانسه/

مارسی به یک قدمی لیون رسید

مارسی به یک قدمی لیون رسید

فوتبال باشگاهی فرانسه شب گذشته با برگزاری سه دیدار پیگیری شد که در مهم ترین دیدارها، لیون شکست خورد و مارسی به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، لیون ، صدرنشین رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه، دیشب در چارچوب هفته بیست و هشتم این رقابت ها با نتیجه 2 بر صفر در دیداری خانگی مقابل اوسر شکست خورد. ژلن و کالنبرگ گل های اوسر را در دقایق 41 و 90 به ثمر رساندند.

مارسی در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در زمین پاریسن ژرمن به پیروزی ارزشمند 3 بر یک دست یافت. ژولی در دقیقه 43 تک گل پاریسن ژرمن را به ثمر رساند و زندن (24)، کانه(55) و کانا (61) برای مارسی گلزنی کردند. کامارا از تیم پاریسن ژرمن در دقیقه 53 این دیدار از زمین اخراج شد.

گرنوبل هم در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده شب گذشته با گل دیرهنگام آرکور مقابل میهمان خود سنت اتین پیروز شد.

جدول رده بندی:
1- لیون 53 امتیاز
2- مارسی 52 امتیاز
3- پاریسن ژرمن 52 امتیاز
4- بوردو 50 امتیاز
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18- سنت اتین 29 امتیاز
19- کان 26 امتیاز
20- لوهاور 18 امتیاز

کد مطلب 849764

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