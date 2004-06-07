ايران بايد تا ده سال آينده 100 ميليارد دلار سرمايه را دربخش نفت و گاز جذب كند

يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: از آنجا كه ايران جذب يكصد ميليارد دلارسرمايه را در برنامه چهارم و پنجم توسعه در بخش نفت و گاز در نظرگرفته است بايد از هم اكنون تا ده سال آينده شرايط لازم را براي جذب اين ميزان سرمايه در اين بخش فراهم كند.

مسعود نيلي دراين باره اضافه كرد: براي حصول به اين هدف از سويي شرايط خارج از كنترل ايران و ازسويي ديگر ساختار داخلي كشور براي جلب سرمايه ها مهم است.

به گفته وي ، هم اكنون ساختار اداري و تشكيلاتي شركت ملي نفت ايران كاملا دولتي و بدون انگيزه است و تلاش چنداني براي افزايش بهره وري در اين شركت صورت نمي گيرد درصورتي كه با ايجاد تحول در شركت ملي نفت ايران مي توان شاهد تغييرات عمده دراين ساختار بود .

وي افزود: با ايجاد دگرگوني درشركت ملي نفت، نحوه ارتباط ايران با شركت هاي بين المللي نفتي به تدريج درجهتي قرار مي گيرد كه امكان رشد و گسترش سرمايه گذاري را در كشور فراهم مي كند.

وي با اشاره به موقعيت ايران در منطقه خليج فارس گفت: ارزيابي هاي انجام شده نشان مي دهد كه تا30 سال آينده بايد درحدود شش هزارميليارد دلار سرمايه گذاري دربخش نفت و گاز صورت گيرد كه سه هزار ميليارد دلار آن به بخش نفت و مابقي آن نيز به گاز تعلق دارد .

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه در آينده ذخاير موجود در كشورهاي غير اوپك به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت رقم بزرگي از ميزان سرمايه گذاري مي بايستي در كشورهاي خليج فارس انجام شود، چرا كه اتكا دنيا به نفت خليج فارس به شدت افزايش مي يابد.

وي افزود: اين امر منعكس كننده ضرورت سرمايه گذاري در حوزه خليج فارس در سالهاي آينده است تا اين كشورها بتوانند پاسخگوي نياز كشورهاي مصرف كننده باشند.

نيلي تاكيد كرد: ايران نيز به عنوان يكي از كشورهاي دارنده ذخاير نفت وگاز لازم است سرمايه گذاري هاي مورد نياز را انجام دهد تا بتواند به تقاضاي بازار پاسخ دهد و سهم خود را در بازار حفظ كند.

وي در پايان گفت: هم اكنون در دنيا منابع زير زميني و مالي به اندازه كافي وجود دارد تنها بايد سرمايه گذاران به اهميت سرمايه گذاري پي برده و كشورهاي خيلج فارس از جمله ايران شرايط عمومي را براي جذب اين سرمايه ها فراهم كند .

